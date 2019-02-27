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Nikaragua'da onlarca tutuklu serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 20:35 | Son Güncelleme

Nikaragua'da onlarca tutuklu serbest bırakıldı

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimi, ülkede geçen yıl düzenlenen gösterilerde tutuklanan onlarca kişiyi serbest bıraktı.

Orta Amerika ülkesinde hükümet ile muhalifler arasında başlaması planlanan görüşmelerden saatler önce, geçen sene düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde tutuklanan onlarca kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Managua'da Modelo cezaevinden mahkum üniformaları giyenleri taşıyan çok sayıda minibüsün ayrıldığı, bazılarının Nikaragua bayrakları salladığı görülürken, aileleri ve avukatları tutukluların evlerine döndüğünü açıkladı.

Salıverilen tutuklu sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İnsan hakları örgütlerine göre, Nikaragua'da geçen yıl nisan ayında patlak veren hükümet karşıtı protesto gösterileriyle bağlantılı en az 770 kişi tutuklandı.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisan ayında büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Nikaragua'da geçen yıl ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Hükümet karşıtı protestoların geçen eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

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Nikaragua serbest bırakıldı tutuklu

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