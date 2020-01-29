Nintendo Switch ilk defa Grammy Ödülleri’nde!

Pazar akşamı düzenlenen 62. Grammy Ödülleri etkinliğinde en iyi rap albümünü Igor albümü ile kazanan Tyler ödülünü almak için sahneye çıktı. Ailesine ve arkadaşlarına teşekkür eden Grammy ödüllü Tyler, sahnedeyken en yakın arkadaşı olan bir diğer rapçi Jasper Dolphin’i sahneye davet etti.

Ne olduğunu anlamadan apar topar sahneye çıkan Jasper Dolphin, elindeki Nintendo Switch’i ile oyun dünyasına yabancı olmadığının sinyallerini verdi. Ödül töreninden sonra Twitter’dan gelen sorulara cevap veren Jasper Dolphin; “Pokemon oynuyordum” açıklamasında bulundu.

Ünlü rapçi hangi Pokemon oyununu oynadığını belirtmese de Pokémon Sword and Pokémon Shield oynadığını düşünüyoruz.

Jasper Dolphin sayesinde bir ilk de gerçekleşmiş oldu. Grammy Ödülleri’nde görünen ve olay olan Switch, taşınabilir yapısı sayesinde özellikle sürekli seyahat eden futbolcu ve şarkıcılar tarafından çok tercih ediliyor. Pokemon, Mario Kart, FIFA ve Zelda gibi oyunlar özellikle seyahat sırasında oldukça keyifli oluyor.

Nintendo’nun bu yıl içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X karşısında güçsüz kalmamak için yeni bir model tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Switch Pro olarak isimlendirilecek olan bu modelin 4K çözünürlüğe destek vereceğini düşünüyoruz. Ancak Nintendo geçmişte yaptığı gibi Pro model çıkınca ana ve Lite modelleri boşlamayacak. Oyunlar yine tüm modeller için çıkacak. Ancak oyunun grafikleri Pro’da tabii daha iyi görünecek.

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