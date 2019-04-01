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Nisan 2019 Dünya Gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

İspanya'daki erken genel seçim, Kuzey Makedonya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da yapacağı görüşme nisan ayında gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor

İspanya'daki erken genel seçim, Kuzey Makedonya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da yapacağı görüşme nisan ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Nisan ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı başlıkları şöyle:

1 Nisan:

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Nisan'da Washington'da düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısına ilişkin basını bilgilendirecek.

- Brüksel'de 2 gün sürecek Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları yapılacak.

- İngiliz parlamentosu Brexit senaryolarını oylayacak ve Brexit'in iptalini talep eden 6 milyon imzalı dilekçeyi tartışacak.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla "Hannover Fuarı" açılacak.

2 Nisan:

- Belçika'da AB işsizlik istatistikleri yayımlanacak.

- Avusturya'da Müslümanlara yönelik ırkçı olayları kayıt altına alan "Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi Dokustell", 2018 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu'nu açıklayacak.

3 Nisan:

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ilk yurt dışı gezisini Rusya'ya yapacak.

- Brüksel'de 2 gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu düzenlenecek.

4 Nisan:

- Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço, Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi temaslarda bulunacak.

- Brüksel'de 2 gün sürecek Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları düzenlenecek.

- Brüksel'de NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü etkinliği düzenlenecek.

5 Nisan:

- Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Moskova'da yapılacak.

- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 2019 Uluslararası Turizm Fuarı düzenlenecek.

8 Nisan:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

- Ruanda'da 1994'te Tutsilere karşı başlatılan ve yaklaşık 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırım anılacak.

- Dünya Romanlar Günü kutlanacak.

- Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları yapılacak.

- Belçika'nın Lüksemburg kentinde AB Dışişleri Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

- Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, başkent Berlin'deki yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

9 Nisan:

- Bosna Hersek'te 22'nci Mostar Ekonomi Fuarı başlayacak.

- Belçika'nın Lüksemburg kentinde AB Genel İşler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

- Brüksel'de AB-Çin Zirvesi yapılacak.

- İngiltere'de yüksek mahkeme, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin davayı görüşmeye başlayacak.

10 Nisan:

- İngiltere Başbakanı Theresa May, AB liderleriyle özel Brexit zirvesinde bir araya gelecek.

12 Nisan:

- Brüksel'de AB sanayi istatistikleri yayımlanacak.

- İngiltere, son erteleme kararına göre AB'den ayrılacak.

15 Nisan:

- Brüksel'de 2 gün sürecek AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

16 Nisan:

- Avusturya'nın başkenti Viyana'da "176. (Olağandışı) Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) Toplantısı" düzenlenecek.

17 Nisan:

- Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya Devlet Dumasında hükümetin icraatlarını anlatacak.

- Brüksel'de AB Dış Ticaret İstatistikleri yayımlanacak.

- Avusturya'nın başkenti Viyana'da "6. (Olağandışı) OPEC ve OPEC Dışı Ülkeler Toplantısı" düzenlenecek.

18 Nisan:

- Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanacak.

20 Nisan

- Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları seviyesinde Astana görüşmeleri yapılacak.

21 Nisan:

- Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

- Katoliklerin Paskalya Bayramı kutlanacak.

24 Nisan

- Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 4'üncü Uluslararası Avrasya Kitap Fuarı düzenlenecek.

28 Nisan:

- Ortodoksların Paskalya Bayramı kutlanacak.

- İspanya'da erken genel seçime gidilecek.

- Londra maratonu koşulacak.

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