Nisan 2019 Dünya Gündemi

İspanya'daki erken genel seçim, Kuzey Makedonya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da yapacağı görüşme nisan ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Nisan ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı başlıkları şöyle:

1 Nisan:

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Nisan'da Washington'da düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısına ilişkin basını bilgilendirecek.

- Brüksel'de 2 gün sürecek Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları yapılacak.

- İngiliz parlamentosu Brexit senaryolarını oylayacak ve Brexit'in iptalini talep eden 6 milyon imzalı dilekçeyi tartışacak.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla "Hannover Fuarı" açılacak.

2 Nisan:

- Belçika'da AB işsizlik istatistikleri yayımlanacak.

- Avusturya'da Müslümanlara yönelik ırkçı olayları kayıt altına alan "Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi Dokustell", 2018 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu'nu açıklayacak.