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Nisan ayında kışı yaşıyorlar! 20 santimetreyi geçti: Ege’de denize giriyorlar, ben kar kürüyorum

13.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Bununla birlikte kentte yaşayan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, batıda insanların Ege’de denize girmeye başladığını ifade eden Güven Öztürk, “Nisan’ın ortasında kar kürüyoruz. Millet Ege’de denize giriyor. Ben de burada kar kürüyorum” dedi.

Nisan ayında kışı yaşıyorlar! 20 santimetreyi geçti: Ege’de denize giriyorlar, ben kar kürüyorum

Kars, Nisan ayında kışı yaşıyor. Kentte gece başlayan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışının çiftçileri zor durumda bırakacağını belirten Mehmet Aşasın, “Nisan’ın ortası ilk defa görüyorum. Bu kar akşam yağmaya başladı ve arabayı dışarıda bıraktım araba çalışmadı. Gerçekten görüntü olarak çok güzel, ama bizim çiftçimiz için doğu için iyi değil bu kadar kar, artık çift zamanı biliyorsunuz” diye konuştu.

Kentte yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlanırken, iş yerlerini açan vatandaşlarda kar kürüdü.

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KAR VE DON UYARISI YAPILMIŞTI

Öte yandan Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü’nce kar ve don uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

12 Nisan 2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgenin yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. 17 Nisan 2022 Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars
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