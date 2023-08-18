Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrolde olduğu film Niyazi Gül Dörtnala, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak film için araştırmalar hız kazanmış durumda. Aksiyon ve komedi tarzındaki Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi ile ilgili merak edilenler...

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye’nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI

Ata Demirer

Demet Akbağ

Şebnem Bozoklu

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Levent Ülgen

Erol Aksoy

Kevork Malikyan

Ferit Kaya

Tolga Coşkun

Server Mutlu

Özkan Çınarlı

Şenay Aksoy

Kıvanç Baran Aslan

Onur Durmaz

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA NEREDE ÇEKİLDİ?

Niyazi Gül Dörtnala'nın büyük bir kısmı İzmir'’in Seferihisar ilçesinde, bir bölümü de Torbalı'da gerçekleştirildi.



STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

13:15 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala

22:15 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala

00:30 Yerli Sinema Delisin

02:00 Erkenci Kuş

03:45 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

