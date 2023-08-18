Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrolde olduğu film Niyazi Gül Dörtnala, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak film için araştırmalar hız kazanmış durumda. Aksiyon ve komedi tarzındaki Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi ile ilgili merak edilenler...
Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye’nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.
Ata Demirer
Demet Akbağ
Şebnem Bozoklu
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Levent Ülgen
Erol Aksoy
Kevork Malikyan
Ferit Kaya
Tolga Coşkun
Server Mutlu
Özkan Çınarlı
Şenay Aksoy
Kıvanç Baran Aslan
Onur Durmaz
Niyazi Gül Dörtnala'nın büyük bir kısmı İzmir'’in Seferihisar ilçesinde, bir bölümü de Torbalı'da gerçekleştirildi.
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:15 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
22:15 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
00:30 Yerli Sinema Delisin
02:00 Erkenci Kuş
03:45 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı