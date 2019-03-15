Nöbet dizisinde Zeynep nasıl kurtulacak? Nöbet 3. yeni bölüm fragmanı izle!

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve dev prodüksiyonu ile beğeni toplayan Nöbet’in 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 17 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

NÖBET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elmalı teyakkuzda. Yiğit Yüzbaşı, eşinin de aralarında bulunduğu rehineleri kurtaramadığı her saniye çaresizlikten kıvranıyor. Ama o bir asker ve Barış Binbaşı'nın emirlerine uymak ve biraz daha beklemek zorunda.

DEVLET Mİ YOKSA EVLAT MI?

Binbaşı Barış, Elmalı'da çok kritik bir süreci yönettiği sırada eşinden, onu altüst edecek bir haber alır. Şimdi onun için çok zor bir karar verme zamanıdır çünkü biricik evladı Alper'in ona ihtiyacı vardır.

ELMALI'DA YABANCI MİSAFİR; ARKEOLOG JENNIFER

Elmalı'ya yabancı bir misafir gelir. Fakat Arkeolog Jennifer'in Elmalı toprakları altına gömülmüş tarihle çok da bir ilgisi yoktur. Onun asıl ilgilendiği Elmalı topraklarının sınırlarıdır. O yüzden de ilk temasa geçeceği kişi Ziya Cevran'dır!