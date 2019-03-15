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Nöbet dizisinde Zeynep nasıl kurtulacak? Nöbet 3. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2019 01:21 | Son Güncelleme

Nöbet dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Necati Şaşmaz'ın yapımcısı olduğu Show TV'de ekrana gelen Nöbet'in yeni bölümünde Zeynep Öğretmen'i kaçıran teröristler bu kozun ne kadar değerli olduğunu biliyor ve hain planlar kurmaya devam ediyorlar. Yiğit Yüzbaşı, eşini ve diğer masum rehineleri Jiyan'ın ve adamlarının elinden sağ salim kurtarabilecek mi? İşte Nöbet 3. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve dev prodüksiyonu ile beğeni toplayan Nöbet’in 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 17 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

NÖBET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Elmalı teyakkuzda. Yiğit Yüzbaşı, eşinin de aralarında bulunduğu rehineleri kurtaramadığı her saniye çaresizlikten kıvranıyor. Ama o bir asker ve Barış Binbaşı'nın emirlerine uymak ve biraz daha beklemek zorunda.

DEVLET Mİ YOKSA EVLAT MI?
Binbaşı Barış, Elmalı'da çok kritik bir süreci yönettiği sırada eşinden, onu altüst edecek bir haber alır. Şimdi onun için çok zor bir karar verme zamanıdır çünkü biricik evladı Alper'in ona ihtiyacı vardır.

ELMALI'DA YABANCI MİSAFİR; ARKEOLOG JENNIFER
Elmalı'ya yabancı bir misafir gelir. Fakat Arkeolog Jennifer'in Elmalı toprakları altına gömülmüş tarihle çok da bir ilgisi yoktur. Onun asıl ilgilendiği Elmalı topraklarının sınırlarıdır. O yüzden de ilk temasa geçeceği kişi Ziya Cevran'dır!

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NÖBET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nöbet’in 10 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 2. bölümünde Jandarma Kuvvetleri, kurulan hain pusunun ortasında, yüreklerini ortaya koyarak kahramanca mücadele etti. Elmalı’da huzuru sağlamaya yeminli Barış Binbaşı’nın çatışmada vücuduna bir demir parçası saplandı. Aynı gece dağlık arazide terör örgütünün depoladığı patlayıcıları ele geçiren Yüzbaşı Yiğit komutasındaki Jandarma Özel Hareket timi de olay yerine geldi ve Barış Binbaşı’ya destek verdi. Jandarma Tabip Asteğmen Kerem Gezgin, Barış Binbaşı’ya müdahale ederken, Barış Binbaşı’nın oğluna böbreğini verdiğini öğrendi. Bu önemli sır ikisinin arasında kalacaktı.

Binbaşı Barış ve Yüzbaşı Yiğit’in eşi bu hain saldırıyı televizyondan öğrendi ve tedirgin olan eşler kocalarına ulaşamayınca çılgına döndü. Bu noktada Yiğit Yüzbaşı’nın eşi Zeynep, hayati bir karar alarak Elmalı’ya geldi. Yiğit ile evliliklerinde sorunlar yaşayan Zeynep, eşiyle görüştükten sonra dönmeye karar verdi. Fakat Yüzbaşı Yiğit’in eşi Zeynep, Zühtü’nün kızı Şirin, ilkokul öğretmeni Yasemin ve birkaç öğrenci teröristler tarafından kaçırıldı. Kaçırılma sonrası Barış Binbaşı hemen bölgeye intikal ederken, Yiğit Yüzbaşı eşinin kaçırılmasından habersiz dağlarda Jiyan’ın peşinde iz sürüyordu. Teröristlerin Zeynep’in Yiğit Yüzbaşı’nın eşi olduğunu öğrenmesiyle olay daha da karmaşık hale geldi. Barış Binbaşı ve Yiğit Yüzbaşı kaçırılanların peşinden giderken duyulan silah sesi herkesi şoke etti.


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