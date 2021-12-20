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Nokia 2760 Flip 4G ortaya çıktı

20.12.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nokia 2760 Flip 4G’nin detayları Tracfone’daki resmi liste aracılığıyla ortaya çıktı. İşte şirketin bir sonraki telefonunun özellikleri ve tasarımıyla ilgili tüm bilgiler...

Nokia 2760 Flip 4G ortaya çıktı

Yeni piyasaya çıkacak olan telefonun 4,33 x 2,28 x 0,76 inç ölçülerinde ve 4,8 ons ağırlığında olduğu söyleniyor. Flip telefonun ekranı 240 x 320 piksel çözünürlüğü destekliyor. 6.8 saate kadar konuşma süresi ve 13,7 saate kadar bekleme süresi sunan 1.450 mAh pile sahip.

Cihaz 5 megapiksellik arkaya bakan bir kameraya sahip. Cihazın dahili depolaması hakkında bilgi yok. Ek depolama için bir microSD kart yuvası ile donatılmış olarak gelecek.

İŞTE DİĞER ÖZELLİKLERİ

Kapaklı telefonun diğer özellikleri arasında 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, multimedya mesajlaşma, eller serbest hoparlör, renkli ekran, mp3 çalar ve T4/M4 İşitme Havası Uyumlu (HAC) derecelendirmesi yer alıyor. Nokia 6300, Nokia 2720 Flip, Nokia 800 Tough, Nokia 8000 ve Nokia 8110’dan sonra 2760 Flip, şirketin KaiOS ile gelen altıncı telefonu olacak. Bakalım cihaz ülkemizde de satışa çıkacak mı?

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