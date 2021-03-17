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  4. Nokia 8 Nisan'da neler tanıtacak? İşte tahminler

Nokia 8 Nisan'da neler tanıtacak? İşte tahminler

17.03.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Nokia 8 Nisan'da neler tanıtacak? İşte tahminler

HMD Global, 2021’de şimdiye kadar bir telefon duyurdu. Söz verilen diğer yeni telefonlar için nihayet tarih de verildi. HMD Nokia telefonlar için lansmanı 8 Nisan’da gerçekleştirecek.

Nokia resmi Nokia web sitesine bir teaser yayınladı. Teaser, kullanıcılardan 8 Nisan tarihini kaydetmelerini istiyor. Şirket, yaklaşık bir ay öncesinden basın davetleri göndermeye başladı. Nokia Mobile’ın son iki lansmanı, Ocak ayında Nokia 1.4 ve aralık ayında Nokia 5.4’ün solo lansmanı olmuştu.

HANGİ CİHAZLAR TANITILACAK?

İddialara göre, 8 Nisan’da gelecek olan cihazlar Nokia G10, X10 ve X20 adını taşıyacak. G serisi giriş seviyesi telefonlara ev sahipliği yapacak ve X orta seviye telefonları içerecek. Gelelim cihazların özelliklerine. G10, çıkan dedikodulara göre, bir Helio P22 yonga setinden güç alıyor. Modelin, 140 eurodan satılması bekleniyor. X10 ve X20, Snapdragon 480 yonga seti sayesinde 5G bağlantısına sahip olacak. (X20, yonga seti olarak 690’ı da alabilir). Cihazların 300-350 euro aralığında olacağı söylentisi mevcut.

Ancak lansman tarihinden üç hafta uzaktayız, bu nedenle bu kadar erken çıkan bilgiler doğru olmayabilir. Şu anda yalnızca bir tane 5G özellikli Nokia var. Bu nedenle HMD, 5G sunumu açısından rekabetin oldukça arkasında kalıyor. Nokia 6.4 ve 7.4 gibi diğer cihazlara ne olacağı net değil. Yeniden adlandırılacaklar mı yoksa HMD’nin birkaç adlandırma şeması mı olacak net bir bilgi yok. HMD’nin sözünü verdiği cihazlar hakkında 8 Nisan’da daha fazlasını duymayı umuyoruz.  Etkinlik saat 15:00‘te başlayacak. Etkinliğin hashtag’i ise #LoveTrustKeep olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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