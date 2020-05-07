Nokia 9.3 Lumia telefonlardan mı esinlendi?

Videoya göre Nokia 9.3 şirketin piyasaya süreceği amiral gemisi modeli. Bu sebeple telefon son model teknolojilerle donatıldı. Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 865’ten alacak ve Sarı, Beyaz, Siyah renk seçeneklerine sahip olacak. Nokia 9.3 tasarım olarak Lumia modellere oldukça benziyor. Concept Creator’a göre benzerlikler sadece renk ile sınırlı değil. Tasarım olarak da Lumia modellerini andırıyor. Özellikle Lumia 1020 ile oldukça benziyor.

NOKİA 9.3'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Videoda gördüğümüz kadarıyla telefonun arka gövdesinde 5 adet kamera bulunacak. Yuvarlak bir tasarıma sahip kamera kurulumuna baktığımızda ana kamera 108MP çözünürlüğünde. Ana kameraya ek olarak telefonda 108MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera 1 adet makro kamera ve 2 adet monocamera mevcut. 108MP’lik kameraların dışında yer alan 3 kameranın piksel büyüklüğü şimdilik bilinmiyor. Kameraların hemen yanında led flaş yer alıyor.

Ön kısımda delikli bir ekran ve selfie kamerası yer alacak. Bu kameranın büyüklüğünün 32MP olması bekleniyor. Muhtemelen diğer amiral gemisi modellerde olduğu gibi bu telefon da ekran içi parmak izi okuyucu teknolojisine sahip. Yeni amiral gemisi modellerin çoğunda 120Hz yenileme hızı mevcut. Nokia 9.3 bu akıma katılan telefonlar arasında.