Nokia bazı ülkelerde pazar payını ciddi ölçüde büyüttü

Bazı ülkelerden gelen istatistikler "Nokia yeniden dev olmak mı istiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Hatırlayacağınız üzere Nokia markası bir ara gerçekten de devasa işler ortaya çıkarmıştı. Dünyanın en popüler akıllı telefonları içerisinde yer alan markanın cihazları trendler konusunda çağı izliyordu. Ancak Android ve iOS işletim sistemleri ortaya çıktıktan sonra bu konuda şirket zorlu bir süreç yaşadı.

Firma akıllı telefonlar konusunda kendisini ön plana çıkarmaya çalışsa bile Windows Mobile hatası yüzünden bunu pek başaramadı. Şimdi ise yeniden geri dönüş yapacak gibi görünüyor.

NOKIA'DAN HIRVATİSTAN BAŞARISI

Nokia ile ilgili gelen bazı istatistikler aslında şirketin çok daha iyi seviyelere ulaşabileceğini gösterdi. Buna göre Hırvatistan pazarı Nokia için adeta küllerinden doğma yeri oldu. HMD Global tarafından piyasaya sürülen Nokia cihazları Hırvatistan’da pazar payını yüzde 210 oranında artırdı.

Nokia, böylece hiç beklemediği sonuçlar almış oldu. Elbette bu sonuçlar sadece Hırvatistan için geçerli. Fakat tuhaf bir şekilde firmanın özellikle Avrupa’da daha fazla kullanıcıya ulaştığı görülüyor.