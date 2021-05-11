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Nokia bazı ülkelerde pazar payını ciddi ölçüde büyüttü

11.05.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem dünyanın en büyük akıllı telefon şirketleri içerisinde yer alan Nokia, yeniden dev olma yolunda mı? Şu sıralar gelen bazı istatistikler kafalarda soru işareti yarattı.

Nokia bazı ülkelerde pazar payını ciddi ölçüde büyüttü

Bazı ülkelerden gelen istatistikler "Nokia yeniden dev olmak mı istiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Hatırlayacağınız üzere Nokia markası bir ara gerçekten de devasa işler ortaya çıkarmıştı. Dünyanın en popüler akıllı telefonları içerisinde yer alan markanın cihazları trendler konusunda çağı izliyordu. Ancak Android ve iOS işletim sistemleri ortaya çıktıktan sonra bu konuda şirket zorlu bir süreç yaşadı.

Firma akıllı telefonlar konusunda kendisini ön plana çıkarmaya çalışsa bile Windows Mobile hatası yüzünden bunu pek başaramadı. Şimdi ise yeniden geri dönüş yapacak gibi görünüyor.

NOKIA'DAN HIRVATİSTAN BAŞARISI

Nokia ile ilgili gelen bazı istatistikler aslında şirketin çok daha iyi seviyelere ulaşabileceğini gösterdi. Buna göre Hırvatistan pazarı Nokia için adeta küllerinden doğma yeri oldu. HMD Global tarafından piyasaya sürülen Nokia cihazları Hırvatistan’da pazar payını yüzde 210 oranında artırdı.

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Nokia, böylece hiç beklemediği sonuçlar almış oldu. Elbette bu sonuçlar sadece Hırvatistan için geçerli. Fakat tuhaf bir şekilde firmanın özellikle Avrupa’da daha fazla kullanıcıya ulaştığı görülüyor.

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Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi şirketler arasında devam eden akıllı telefon rekabeti biraz daha sertleşecek gibi görünüyor. Nokia özellikle son dönemlerde kendi nüfus alanını genişletecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Hırvatistan
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