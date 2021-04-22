Nokia X20'de şarj cihazı şaşkınlığı! Apple'ı takip etti

Hatırlarsanız Apple, iPhone 12'nin kutusundan şarj cihazını kaldırarak önemli bir adım atmıştı. Bu adımıyla herkesi şaşırtan, hatta bir kesimin tepkisini çeken Apple'ı diğer üreticiler de takip etmişti. Örneğin Samsung, Galaxy S21 ailesinin kutusundan şarj cihazını kaldırmıştı. Apple ve Samsung'u başka üreticilerin de takip etmesi bekleniyordu. Ancak Nokia, bu anlamda bir sürpriz oldu.

NOKIA, APPLE VE SAMSUNG'A KATILDI

Nokia'nın ürün sayfasında bulunan bilgilere göre, HMD Global'in yeni Nokia X20 modeli, bir şarj cihazıyla gelmiyor. Sayfada duvar tipi şarj cihazının telefona dahil olmadığı bilgisi yer alıyor. yüzde 100 doğal ve doğada çözünebilir bir kılıf hazırlandığını söyleyen Nokia ayrıca, X20'nin ekolojik etkisini azalttığını söylüyor.

ÇEVRESEL NEDENLER YİNE ÖN PLANDA

Nokia'nın buradaki fikri, elektronik atıkları azaltmak. Bu aynı zamanda Apple'ın iPhone 12 kutusundan şarj cihazını kaldırırken bahsettiği çevresel nedenlerle uyuşuyor. Ancak şunu da hatırlatmak gerek; kutuda neyin olup neyin olmadığını bilmek, bazı insanların satın alma kararını doğrudan doğruya etkileyebilir.

