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Nokia X20, Geekbench’te ortaya çıktı

22.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HMD Global, 8 Nisan’da üç yeni Nokia akıllı telefonunu (G10, X10 ve X20) duyuracağı bir etkinlik planladı. Bunlardan hiçbiri HMD’den henüz resmi olarak onaylanmadı. Ancak Nokia X20, Geekbench’te görüntülenmesi sayesinde beklenen açılıştan önce özelliklerini belli etmiş oldu.

Nokia X20, Geekbench’te ortaya çıktı

Nokia X20, öncelikle Android 11’i çalıştırıyor. Geekbench listesindeki ana kart bölümünde, cihazın altında SM4350 olduğu belirtilmiş. Bunun Snapdragon 480 5G yonga seti olduğu ortaya çıktı. Yonga seti 6GB RAM ile eşleştirildi. Ancak henüz onaylanmamış başka bellek seçenekleri de olabilir. Geekbench, X20‘nin başka herhangi bir özelliğini içermiyor, ancak cihazın olası fiyatının 350 euro civarında olduğu söyleniyor. X20 hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Böylece 5G telefondan neler bekleyeceğimiz de belli olacak.

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NOKİA X20 ÖZELLİKLERİ

Bilinen diğer özellikler arasında Qualcomm Snapdragon 480, 5G bağlantı desteği de mevcut. Mevcut işlemcisi sayesinde FHD+ çözünürlükte 120 Hz ekran tazeleme oranına destek sağlıyor. Cihazın, 6.4 inç HD + ekran, 16 megapiksel ön kamera, 48 megapiksel dörtlü kamera sistemi, 3 GB / 4 GB RAM, 32 GB / 64 GB depolama gibi diğer özelliklerle donatıldığı söyleniyor. Telefon ayrıca 10W şarj destekli 4.000 mAh pile sahip olacak. Renk seçenekleri olarak ise gümüş ve mavi renklerinde satışa sunulması olası görünüyor. Belirtmek gerekirse, Geekbench’te işlemci testine giren cihaz, tek çekirdekli işlemlerde 507, çok çekirdekli işlemlerde ise 1.661 puan aldı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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