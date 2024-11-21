Norveç veliaht prensesinin oğlu Marius Borg Hoiby tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı! Kan donduran detaylar: "Bilinci yerinde olmayan..."

MYNET|DIŞ HABERLER Norveç veliaht prensesi Mette-Marit'in oğlu Hoiby, yaz sonundan bu yana üçüncü kez pazartesi günü tutuklandı. The Sun'da yer alan habere göre, Hoby'in bilinci yerinde olmayan iki kadına saldırdığı iddia edildi ve iddiaların araştırılması için Hoiby'in 1 hafta boyunca hapiste tutulmasına karar verildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Polis yetkilileri, iddia edilen tecavüz olayının zamanına ilişkin bilgi paylaşmazken Norveç medyası, kraliyet unvanı ya da resmi görevi bulunmayan Hoiby'nin suçlamayı reddettiğini aktardı.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Hoiby daha önce Ağustos ayında eski kız arkadaşına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı ve eski sevgilileri Julianne Snekkestad ile Nora Haukland'a yönelik istismar ve bir erkeği tehdit etmekle suçlanmıştı.