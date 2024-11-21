Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Norveç veliaht prensesinin oğlu Marius Borg Hoiby tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı! Kan donduran detaylar: "Bilinci yerinde olmayan..."

Norveç veliaht prensesinin oğlu Marius Borg Hoiby tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı! Kan donduran detaylar: "Bilinci yerinde olmayan..."

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.11.2024 16:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç veliaht prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'nin bilinci yerinde olmayan veya başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan biriyle cinsel ilişkiye girmekle suçlandı. Hoiby'nin kendisine yöneltilen cinsel saldırı iddiaları araştırılırken bir hafta boyunca hapiste tutulacağı ifade edildi.

Norveç veliaht prensesinin oğlu Marius Borg Hoiby tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı! Kan donduran detaylar: "Bilinci yerinde olmayan..."

MYNET|DIŞ HABERLER Norveç veliaht prensesi Mette-Marit'in oğlu Hoiby, yaz sonundan bu yana üçüncü kez pazartesi günü tutuklandı. The Sun'da yer alan habere göre, Hoby'in bilinci yerinde olmayan iki kadına saldırdığı iddia edildi ve iddiaların araştırılması için Hoiby'in 1 hafta boyunca hapiste tutulmasına karar verildi.

İDDİALARI REDDETTİ

2019-08-31T104129Z_787415955_RC1B47195F00_RTRMADP_3_NORWAY-ROYALS

Polis yetkilileri, iddia edilen tecavüz olayının zamanına ilişkin bilgi paylaşmazken Norveç medyası, kraliyet unvanı ya da resmi görevi bulunmayan Hoiby'nin suçlamayı reddettiğini aktardı.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

2019-08-31T114350Z_730187352_RC15CC530970_RTRMADP_3_NORWAY-ROYALS

Hoiby daha önce Ağustos ayında eski kız arkadaşına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı ve eski sevgilileri Julianne Snekkestad ile Nora Haukland'a yönelik istismar ve bir erkeği tehdit etmekle suçlanmıştı.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Hızlı treninin tuvaletine girip saatlerce çıkmadı! Kapıyı kırıp içeri girdiler...

Hızlı treninin tuvaletine girip saatlerce çıkmadı! Kapıyı kırıp içeri girdiler...

 'Yaklaşıyor' diyerek uyardı! "En kötüsü henüz gelmedi"

'Yaklaşıyor' diyerek uyardı! "En kötüsü henüz gelmedi"

 Kocasının sevgilisinin önce saçlarını kesti! Ardından kıyafetsiz sokakta yürüttü

Kocasının sevgilisinin önce saçlarını kesti! Ardından kıyafetsiz sokakta yürüttü

 Toplu taşımada Dilber çıkışı! "Yetmedi mi?"

Toplu taşımada Dilber çıkışı! "Yetmedi mi?"
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Norveç kraliyet ailesi
En Çok Okunan Trend Haberler
3 polisin yaralandığı olayın nedeni ortaya çıktı! Cinsel görüntülerini yaymışlar

3 polisin yaralandığı olayın nedeni ortaya çıktı! Cinsel görüntülerini yaymışlar

Kira zammı banka genel müdürünü bile vurmuş! 75 bin TL'ye çıkınca...

Kira zammı banka genel müdürünü bile vurmuş! 75 bin TL'ye çıkınca...

Gözünü bile kırmadı! Kendisine borç veren 14 arkadaşını öldürdü

Gözünü bile kırmadı! Kendisine borç veren 14 arkadaşını öldürdü

Anaokulunda skandal! Tüm sınıf tokat attı, öğretmen izledi

Anaokulunda skandal! Tüm sınıf tokat attı, öğretmen izledi

Yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verdi! Pişman olmadan önce kaydetti

Yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verdi! Pişman olmadan önce kaydetti

Çatı katında deste deste para buldu! Polise haber verdi

Çatı katında deste deste para buldu! Polise haber verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.