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Nüfus artışında ilk sırayı almıştı... Kent sakinleri şaşkın: "Nüfus arttı diyorlar ama çarşıda o kadar kişi yok"

06.02.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nüfusunu açıkladı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Karadeniz Bölgesi'ndeki Gümüşhane'nin sakinleri ise nüfus açıklandığı günden beri şaşkınlık yaşıyor. İl, 2020 yılında nüfusu en fazla düşen şehir seçilirken 2021'de ise nüfusu en fazla artan şehir seçildi. Gümüşhaneliler ise bu durum karşısında şaşkına döndü.

Nüfus artışında ilk sırayı almıştı... Kent sakinleri şaşkın: "Nüfus arttı diyorlar ama çarşıda o kadar kişi yok"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı için Türkiye'nin nüfusunu 84 milyon 680 bin 273 olarak açıkladı. 150 bin 119 nüfuslu Gümüşhane, 2020 yılında nüfusu en fazla düşen, 2021'de ise nüfusu en fazla artan şehir oldu. Nüfustaki bu hareketlilik Gümüşhanelileri şaşkına çevirdi.

Gümüşhaneli vatandaşlar nüfus artışının şaşkınlığını yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gümüşhane’nin 2021 yılı nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 150 bin 119 oldu. 2020 yılı nüfusu 141 bin 702 olan Gümüşhane’nin 2021 yılındaki nüfus artışı binde 57,7 olurken, nüfusunun 75 bin 481’i erkek, 74 bin 638’i kadınlardan oluştu. 8 bin 417 kişi artışla yıllık nüfus artış hızında ilk sırayı alan fakat Türkiye’de nüfusu en az 5.şehir olan Gümüşhane’de vatandaşlar bu durumun şaşkınlığını yaşıyor.

Gümüşhaneli vatandaşlar nüfus artışının şaşkınlığını yaşıyor

"40 BİN NÜFUS DİYORLAR AMA ÇARŞIDA 4 BİN KİŞİ YOK"

Nüfus artışının kent yaşamına yansımadığını söyleyen Cengiz Günday, şu ifadeleri kullandı:

"Caddelerde nüfus artışının etkisini görmüyorum. Gümüşhane için 40 bin nüfus diyorlar ama çarşıda 4 bin kişi yok. Geçmişten beri nakiller devam ediyor. Yazın burada, kışın başka şehirlerde yaşayanlar oluyor. Öğrenci de eskisi gibi yok, şu anda Gümüşhane’de herhangi bir hareket yok."

Şehir sakinlerinden Yaşar Koç ise "Ben inanmıyorum. Gümüşhane’nin dışarıda yaşayan sayısı 350 binmiş ben ona da inanmıyorum. Bir kere 300 bin İstanbul’da var. Eğer nüfus arttıysa bu şehrin caddeleri neden boş, caddeler neden ıssız? Seçim zamanı getiriliyor sonra gidiyor insanlar." diye konuştu.

Gümüşhaneli vatandaşlar nüfus artışının şaşkınlığını yaşıyor

"NÜFUS ARTIŞININ ZARARI OLMAZ, GETİRİSİ VARDIR"

Nüfus artışının şehre getirisi olduğunu söyleyen İl Genel Meclisi üyesi Mahmut Zengin de "Gümüşhane’de üniversitemiz geçen senelerde koronavirüs nedeniyle kapalıydı. Kapalı olması nedeniyle öğrenci yoktu. Bu artışın yüzde 80’i öğrenci ve gurbetçilerin salgından dolayı buraya dönmesiyle oldu. Bu da nüfus artışına yansıdı. Nüfus artışının zararı olmaz, getirisi vardır. Köye gelen üretim yapacak, şehre gelen esnaftan alışveriş yapacak. Caddelerde nüfus artışının etkisi görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
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