Nükleer savaş senaryosu tüyler ürpertti! 5 milyar insan ölebilir, en güvenli ülke ise...

Rusya-Ukrayna savaşıyla bir kez daha akıllara gelen nükleer savaş olasılığı tüm dünyayı tedirgin ediyor. Bir yandan Kuzey Kore'nin yaptığı denemeler, diğer yandan ABD-Rusya gerilimi derken ortaya atılan spekülasyonlar bir hayli ürkütücü. Ancak bu senaryoların çoğu bombalamalar ve dehşete odaklanırken Rutgers Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ortaya çıkacak gıda krizine odaklandı. Buna göre 5 milyar insan açlıktan ölebilir. Ayrıca bu durumda en güvenli ülkenin Arjantin olduğu iddia edildi...

GÜNEŞ IŞIĞI KESİLECEK

Nükleer savaş çıkması halinde yanan şehirlerden gelen kül ve kurum, atmosfere girip güneş ışığını engellediği için 5 milyardan fazla insan açlıktan ölebilir. Nature Food dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yerel altyapının tahribatı, nükleer bir kışın gıda ürünleri üzerindeki etkisiyle daha da artacak. Kül, atmosfere girdiğinde oluşacak soğutma etkisi bir veya bir yıl içinde zirve yapacak, ancak sıcaklıklardaki düşüş on yıldan fazla sürecek ve yağışlar azalacak.

GIDA ARZI DÜŞECEK, 2 MİLYAR KİŞİNİN AÇLIĞINA YOL AÇACAK

ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük gıda üreticilerinin üzerindeki duman ve kül bulutları, dünyanın gıda arzında yüzde 90’lık bir düşüşe sebep olacak. ABD ve Rusya, nükleer savaşta yok olmasa bile, gıda üretim kapasiteleri bozulacak. Gıda ithalatına bel bağlayan ülkeler için durum iki kat yıkıcı olacak. Araştırmacılar, nükleer kışın 2 milyar insanın açlığına yol açabileceğini belirledi.

KUZEY KORE TEHDİDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan Batı dünyasına yönelik her geçen gün yeni bir nükleer tehdit açıklaması gelirken füze denemeleri de birbirini izliyor. Güney Kore askeri kaynakları, Kuzey Kore’nin Onchon County’nin batı kıyılarından iki seyir füzesi fırlattığını açıkladı.

EN GÜVENLİ ÜLKE BELLİ OLDU

Bilim insanları, nükleer serpinti ve radyoaktif etkenlerden kaçmak için en iyi yerin Arjantin olduğunu belirtti. Bilgisayar simülasyonlarına göre, 100 nükleer bombanın kullanıldığı bir çatışma sonrası Arjantin ile birlikte Avustralya’nın da özellikle buğday gibi dirençli tahılları büyük miktarlarda yetiştirmesi nedeniyle gıda sıkıntısına daha uzun dayanacağı kaydedildi.

