KADIN

Nur topu gibi bir kediniz oldu!

Nur topu gibi bir kediniz oldu!

Fotoğrafçı Lucy Schultz ve sevgilisi evlerine yeni aldıkları kedileri için objektif karşısına geçtiler. Ancak onları viral haline getiren çekim bildiğiniz fotoğraf çekimlerine benzemiyor.

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü 4 saat önce

Dünya bu çiftin kedili doğum fotoğraflarını konuşuyor

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ABD Colorado'da yaşayan kedi aşığı ve fotoğrafçı Lucy Schultz'un küçüklüğünden beri hayatında hiç sahibi olmadığı yavru kedilere özel bir ilgisi vardı.
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Lucy ve 3 yıllık eşi Steven evlerine yavru bir kedi almaya karar verdiler.Uzun süren aramalardan sonra 5 aylık beyaz bir erkek yavruyu satın alan çift, bir dizi fotoğraf çekimi yapmak istedi.
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Çektikleri fotoğraflar ise bir hayvan sahibinin beklediği türden değildi. Doğum, emzirme fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyen çift bir anda tüm dünyanın ilgisini çekti.
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Doğum, emzirme fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyen çift bir anda tüm dünyanın ilgisini çekti.
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Çift, ''geleneksel hale gelen doğum sonrası fotoğraf çekimlerine bir gönderme yapmak istedik'' yorumunda bulundu.
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