Nur topu gibi bir kediniz oldu!

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ABD Colorado'da yaşayan kedi aşığı ve fotoğrafçı Lucy Schultz'un küçüklüğünden beri hayatında hiç sahibi olmadığı yavru kedilere özel bir ilgisi vardı.
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Lucy ve 3 yıllık eşi Steven evlerine yavru bir kedi almaya karar verdiler.Uzun süren aramalardan sonra 5 aylık beyaz bir erkek yavruyu satın alan çift, bir dizi fotoğraf çekimi yapmak istedi.
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Çektikleri fotoğraflar ise bir hayvan sahibinin beklediği türden değildi. Doğum, emzirme fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyen çift bir anda tüm dünyanın ilgisini çekti.
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Doğum, emzirme fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyen çift bir anda tüm dünyanın ilgisini çekti.
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Çift, ''geleneksel hale gelen doğum sonrası fotoğraf çekimlerine bir gönderme yapmak istedik'' yorumunda bulundu.