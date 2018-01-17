Nur topu gibi bir kediniz oldu!

Dünya bu çiftin kedili doğum fotoğraflarını konuşuyor

1 / 15 ABD Colorado'da yaşayan kedi aşığı ve fotoğrafçı Lucy Schultz'un küçüklüğünden beri hayatında hiç sahibi olmadığı yavru kedilere özel bir ilgisi vardı.

2 / 15 Lucy ve 3 yıllık eşi Steven evlerine yavru bir kedi almaya karar verdiler.Uzun süren aramalardan sonra 5 aylık beyaz bir erkek yavruyu satın alan çift, bir dizi fotoğraf çekimi yapmak istedi.

3 / 15 Çektikleri fotoğraflar ise bir hayvan sahibinin beklediği türden değildi. Doğum, emzirme fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyen çift bir anda tüm dünyanın ilgisini çekti.

4 / 15 Doğum, emzirme fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyen çift bir anda tüm dünyanın ilgisini çekti.

5 / 15 Çift, ''geleneksel hale gelen doğum sonrası fotoğraf çekimlerine bir gönderme yapmak istedik'' yorumunda bulundu.

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