Nurgül Yeşilçay’ın bu sözlerini duyanlar şoke oluyor! 'Hafta bir kez...'

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Esprili paylaşımlar yapmaya başlayan Yeşilçay, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Yeşilçay, önceki gün ise Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından layık görüldüğü 'Onur Ödülü'nü almaya 80'ler kafası ile geldi! Nostalji rüzgarı estirip saçlarını kıvır kıvır, görümce modeli yaptıran oyuncu ilginç açıklamalarda bulundu.

Saçlarıyla ilgili konuşan Yeşilçay, "Yıkayana kadar artık böyle. Zaten sık sık yıkamam, bazen 5 günde, bazen haftada bir yıkarım. Kendi yağı da lazım saça” dedi.







