O anı ölümsüzleştirdi! Dünyanın en iyi fotoğrafı seçildi

Dünyanın dört bir yanından gönderilen doğum fotoğrafları belli oldu. Uluslararası Doğum Fotoğrafçısı Yarışması'nda birinciliği Hollanda, Amsterdam'dan Renate Van Lith'e, ikinciliği ABD Montana'dan Jenna Nord, üçüncülük ise Kaliforniya'dan Diane Hinek'e verildi.

Bir doğum fotoğrafını bir düğün fotoğrafıyla değerlendirmek ve karşılaştırmak, yelpazenin tamamen farklı iki yönü diyen jüri üyesi fotoğrafçı Lacey Barratt, 'doğumun iyileştiren, mutlu eden, heyecan veren yönünü görmek çok önemli'dedi.

İşte o fotoğraflardan birkaçı...



Renate Van Lith'in birinci olduğu fotoğraf karesi.



Jenna Nord'un ikinci olduğu fotoğraf karesi.



Diane Hinek'in üçüncü olduğu fotoğraf karesi.





