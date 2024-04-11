O ilçede belediye başkanı 'İsraf haramdır' deyip harekete geçti! Artık makam aracı kullanılmayacak... Hepsini satışa çıkardı

31 Mart yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak katılan Halil İbrahim Özgün, belediye başkanı seçildi. Depremin yerle bir ettiği yaklaşık 150 bin nüfuslu Defne ilçesinde belediye başkanı olmayı başaran Özgün’ün ilk icraatıysa asrın felaketi sonrası zor günler geçiren halkının yanında olduğunu göstermek adına makam araçlarını satışa çıkarması ve kendinden önceki başkanın kullandığı kiralık lüks aracı iade etmesi oldu. ’israf haramdır’ anlayışıyla böyle bir davranışta bulunduğunu ifade eden Özgün, görev süresi boyunca şahsi aracını kullanacağını belirterek, Defne Belediyesi’nde makam aracı kullanılmayacağını duyurdu.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, depremin yaralarını sarmak için canla başla çalışmaları gerektiğini belirterek, “Geçmiş dönem belediyemizle ilgili halkımızın tepkileri vardı, sandıkta çıkan sonuçla da gerekli mesajı aldık. Bu noktada mesajı anladığımızı ifade ettik ve saygılarımızı sunduk. Son karar verici seçmendir, bu anlamda üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Defne ilçemiz 6 Şubat depreminin en çok yıktığı kentlerden biri oldu. Hatta en çok yıkılan kent oldu diyebiliriz. Bu anlamda çok çalışmamız ve çok üretmemiz gerekiyor” dedi.

“BEN DAHİL HİÇ KİMSE MAKAM ARACINA BİNMEYECEK”

Deprem bölgesinde yaşamanın anlayışıyla tasarrufa gitmeleri gerektiğini düşünerek makam araçlarını satma kararı aldıklarını belirten Başkan Özgün, “Böyle olunca da bizim tasarrufa gitmemiz gerekiyor. Tasarrufa gitmek ve bir ahlaki çerçeve oluşturmak adına arkamda gördüğüm 5 makam aracını satmaya karar verdik. Ben dahil hiç kimse makam aracına binmeyecek. Ben belediye başkanı olarak kendi aracıma bineceğim. Ben bu düşüncemi duyurduktan sonra bu araçları satıp daha yeni ve lüks alacağım mı düşünenler olmuş olabilir kesinlikle makam aracı almayacağız. Makam aracına binilmeyecek” ifadelerini kullandı.

“5 ARACI SATIYORUZ, DAHA ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANIMIZIN DA BİNDİĞİ YENİ VE LÜKS KİRALIK ARACI DA İADE ETTİK”

Başkan Özgün, satılan araçların yerine kesinlikle yenilerinin alınmayacağını belirterek, “Biz burada ahlaki bir çerçeve oluşturuyoruz. Satılacak araçların ekonomik değerinin ve getirisinin dışında bir ahlaki çerçeve belirliyoruz. İnsanların tevazuyla yaşaması gerekiyor, tasarrufa dikkat etmesi gerekiyor. İsrafın haram olduğunu düşünenlerdeniz. İsrafın; hem ahlaki olmadığını, hem de haram olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda biz israf yapmayacağız, makam araçları noktasında da elbette görevin gerektiği şekilde binilebilir ama biz burada deprem bölgesinde olmamız hasebiyle daha çok dikkat ediyoruz. Bu nedenle ben görev sürem boyunca kendi aracıma bineceğim, belediye başkan yardımcılarımız ya da herhangi birimdeki personel makam aracına binmeyecek. Buradaki 5 aracı satıyoruz, daha önceki belediye başkanımızın da bindiği yeni ve lüks kiralık aracı da iade ettik. Yeni bir araç kiralamayacağım, bunların yerine daha yenilerini ve lükslerini de almayacağım. Makam aracını tamamen ortadan kaldırdık. Bunun örnek olmasını istiyorum. Türkiye’de Defne Belediyesi özelinde değil de her anlamda tasarrufa gitmek gerekiyor” şeklinde konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





