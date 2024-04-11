HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. O ilçede belediye başkanı 'İsraf haramdır' deyip harekete geçti! Artık makam aracı kullanılmayacak... Hepsini satışa çıkardı

O ilçede belediye başkanı 'İsraf haramdır' deyip harekete geçti! Artık makam aracı kullanılmayacak... Hepsini satışa çıkardı

11.04.2024 11:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Defne ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan zaferle çıkarak göreve başlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, ’israf haramdır’ anlayışıyla kurumda kullanılan 5 makam aracını satma kararı aldı ve kendinden önceki başkanın kullandığı kiralık lüks makam aracını iade etti. Özgün, "Görev sürem boyunca kendi aracıma bineceğim, belediye başkan yardımcılarımız ya da herhangi birimdeki personel makam aracına binmeyecek. Tasarrufa gitmek gerekiyor" dedi.

O ilçede belediye başkanı 'İsraf haramdır' deyip harekete geçti! Artık makam aracı kullanılmayacak... Hepsini satışa çıkardı

31 Mart yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak katılan Halil İbrahim Özgün, belediye başkanı seçildi. Depremin yerle bir ettiği yaklaşık 150 bin nüfuslu Defne ilçesinde belediye başkanı olmayı başaran Özgün’ün ilk icraatıysa asrın felaketi sonrası zor günler geçiren halkının yanında olduğunu göstermek adına makam araçlarını satışa çıkarması ve kendinden önceki başkanın kullandığı kiralık lüks aracı iade etmesi oldu. ’israf haramdır’ anlayışıyla böyle bir davranışta bulunduğunu ifade eden Özgün, görev süresi boyunca şahsi aracını kullanacağını belirterek, Defne Belediyesi’nde makam aracı kullanılmayacağını duyurdu.

2a947635-1189-484a-8be9-fa10305baa93

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, depremin yaralarını sarmak için canla başla çalışmaları gerektiğini belirterek, “Geçmiş dönem belediyemizle ilgili halkımızın tepkileri vardı, sandıkta çıkan sonuçla da gerekli mesajı aldık. Bu noktada mesajı anladığımızı ifade ettik ve saygılarımızı sunduk. Son karar verici seçmendir, bu anlamda üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Defne ilçemiz 6 Şubat depreminin en çok yıktığı kentlerden biri oldu. Hatta en çok yıkılan kent oldu diyebiliriz. Bu anlamda çok çalışmamız ve çok üretmemiz gerekiyor” dedi.

93999e38-b5a2-4162-8079-2ac15486ef74

“BEN DAHİL HİÇ KİMSE MAKAM ARACINA BİNMEYECEK”

Deprem bölgesinde yaşamanın anlayışıyla tasarrufa gitmeleri gerektiğini düşünerek makam araçlarını satma kararı aldıklarını belirten Başkan Özgün, “Böyle olunca da bizim tasarrufa gitmemiz gerekiyor. Tasarrufa gitmek ve bir ahlaki çerçeve oluşturmak adına arkamda gördüğüm 5 makam aracını satmaya karar verdik. Ben dahil hiç kimse makam aracına binmeyecek. Ben belediye başkanı olarak kendi aracıma bineceğim. Ben bu düşüncemi duyurduktan sonra bu araçları satıp daha yeni ve lüks alacağım mı düşünenler olmuş olabilir kesinlikle makam aracı almayacağız. Makam aracına binilmeyecek” ifadelerini kullandı.

05988529-b078-46a0-a503-169d8becafd8

“5 ARACI SATIYORUZ, DAHA ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANIMIZIN DA BİNDİĞİ YENİ VE LÜKS KİRALIK ARACI DA İADE ETTİK”

Başkan Özgün, satılan araçların yerine kesinlikle yenilerinin alınmayacağını belirterek, “Biz burada ahlaki bir çerçeve oluşturuyoruz. Satılacak araçların ekonomik değerinin ve getirisinin dışında bir ahlaki çerçeve belirliyoruz. İnsanların tevazuyla yaşaması gerekiyor, tasarrufa dikkat etmesi gerekiyor. İsrafın haram olduğunu düşünenlerdeniz. İsrafın; hem ahlaki olmadığını, hem de haram olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda biz israf yapmayacağız, makam araçları noktasında da elbette görevin gerektiği şekilde binilebilir ama biz burada deprem bölgesinde olmamız hasebiyle daha çok dikkat ediyoruz. Bu nedenle ben görev sürem boyunca kendi aracıma bineceğim, belediye başkan yardımcılarımız ya da herhangi birimdeki personel makam aracına binmeyecek. Buradaki 5 aracı satıyoruz, daha önceki belediye başkanımızın da bindiği yeni ve lüks kiralık aracı da iade ettik. Yeni bir araç kiralamayacağım, bunların yerine daha yenilerini ve lükslerini de almayacağım. Makam aracını tamamen ortadan kaldırdık. Bunun örnek olmasını istiyorum. Türkiye’de Defne Belediyesi özelinde değil de her anlamda tasarrufa gitmek gerekiyor” şeklinde konuştu. (İHA)

b0c9b555-4db5-4319-9923-f24d6dea8c21

e3aba3e9-ddd3-41b3-92c4-8d8deba3f735Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Savunma Bakanı Güler, Mehmetçiğe seslendi! "Gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız"Milli Savunma Bakanı Güler, Mehmetçiğe seslendi! "Gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız"
Çalışanlar dikkat! İşe gitmemek için yaptığı şey başına büyük bela açtı: Hem kovuldu hem de 15 yıl hapsi isteniyorÇalışanlar dikkat! İşe gitmemek için yaptığı şey başına büyük bela açtı: Hem kovuldu hem de 15 yıl hapsi isteniyor
Türkiye Korhan Berzeg'i konuşmuştu! 300 gündür haber yokTürkiye Korhan Berzeg'i konuşmuştu! 300 gündür haber yok
Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Hatay Defne
En Çok Okunan Haberler
Nakit paraya ihtiyacı olanın adresi tefeciler oldu

Nakit paraya ihtiyacı olanın adresi tefeciler oldu

Hırsızlara harçlık bıraktı, aldıkları için teşekkür etti! "Sağolsunlar güzel hırsızlar" dedi, ricasını böyle iletti

Hırsızlara harçlık bıraktı, aldıkları için teşekkür etti! "Sağolsunlar güzel hırsızlar" dedi, ricasını böyle iletti

Sıcaklıklar artacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen 3 bölgeyi sıraladı

Sıcaklıklar artacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen 3 bölgeyi sıraladı

Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı bir kez daha değişti

Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı bir kez daha değişti

Dolaşıma sokulan fotoğraf din savaşlarının ilk kıvılcımı olabilir

Dolaşıma sokulan fotoğraf din savaşlarının ilk kıvılcımı olabilir

Tuzla Belediyesi'nin silinen görüntülerine Portakal'dan dikkat çeken çıkış

Tuzla Belediyesi'nin silinen görüntülerine Portakal'dan dikkat çeken çıkış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.