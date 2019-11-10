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O öğretmenin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da bulunan Karacakılavuz Göleti’nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.Tekirdağ’da dün gece bir arkadaşı ile gölette balık tutmaya çalışırken düşüp kaybolan öğretmen İbrahim İzmir’in bulunması için bu sabah geniş çaplı arama çalışmaları başladı.

Tekirdağ’da bulunan Karacakılavuz Göleti’nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Tekirdağ’da dün gece bir arkadaşı ile gölette balık tutmaya çalışırken düşüp kaybolan öğretmen İbrahim İzmir’in bulunması için bu sabah geniş çaplı arama çalışmaları başladı. AFAD ve polis dalgıç ekipleri botla gölete açılarak arama faaliyetlerine başladı. Polis dalgıç ekiplerinin göletin dibinde de yaptığı arama çalışmaları netice verdi. Dün geceden beri gölette kaybolan öğretmen İbrahim İzmir’in cansız bedenine ulaşıldı. İbrahim İzmir’in cesedi buradaki ilk incelemelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay
Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Göleti’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen olduğu öğrenilen İbrahim İ. ve C.B. gece saatlerinde balık tutmak için kayıkla gölete açıldı. Gölete açıldıktan sonra balık tutmaya çalışan iki şahsın bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle ters yattı. Teknenin ters yatması ile C.B. kendi imkanları ile yüzerek göletten çıkarken, İbrahim İ. ise gölette kayboldu. Olayı duyanların haber vermesi üzerine olayın meydana geldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin görgü tanığı C.B. ifadeleri üzerine AFAD ekibi botla gölette açıldı. Balık tutukları sırada kaybolan ve 37 yaşında olduğu öğrenilen öğretmen İbrahim İ.’nin bulunması için gölette 2 saat boyunca arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları netice vermeyince ekipler arama çalışmalarına ara vermişti.

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