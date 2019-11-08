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O okulda özel öğrenciler derste

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

AKSARAY'da  Mehmetçik İlkokulu'nda diğer öğrencilerin velileri tarafından sınıflarının kapatılmasını istediği öne sürülen özel eğitim öğrencileri, bu sabah da okula gelerek, derslerine girdi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Mehmetçik İlkokulu'nda diğer öğrencilerin velileri tarafından sınıflarının kapatılmasını istediği öne sürülen özel eğitim öğrencileri, bu sabah da okula gelerek, derslerine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirirken, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu'nun da pazartesi günü okulda inceleme yapacağı belirtildi.
Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından sınıflarının kapatılıp, başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.
Bunun üzerine soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. İnceleme başlatan Aksaray Valiliği de, özel eğitimli öğrencilerin 5 yıldır okullarında öğrenim gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini açıkladı. Olası bir olayın çıkmasına karşın okulda polis görevlendirildi. İki gündür yaşanan gerginliğin ardından özel eğitimli öğrenciler de diğer öğrenciler gibi bugün okullarına devam etti. Okulda yaşanan tatsızlıktan üzüntü duyduğunu belirten öğrenci velisi Yasemin Kal, ''Okulumuz kaç yıllık okul. Bir olay yaşanmadı. Bu olay yaşanınca veliler de tepki gösterdi. Otizmlilerin itilip, kakılması gibi bir durum yok. Niye yapalım biz de anneyiz" dedi.
'OKUL HEPİMİZE YETER'
Özel eğitimli öğrenci velilerinin kendi çocuklarını istemediklerini öne süren Kal, ''Çocukları istemiyorlar. Sınıf bizim olsun, sizin maddi durumunuz iyi, siz çocuklarınızı başka bir yere servis edin diyorlar. O gün de arkadaşlarla geldik, valiyi bekledik. Otizmli öğrenciler daha önce arka kapıdan girmiyorlardı. Önceden hep buradan girerlerdi. Okulun bahçesinde oynuyorlardı. Sorun yoktu. Okul hepimize yeter. Niye biz iteleyelim, kakalım. Onlar da çocuk, aile. Benim otizmli çocuğum yok ama üzülüyorum. Böyle olmasını istemiyorum. Onların da bizim de gönlümüz olsun. Kimse üzülmesin.''
Otizmli öğrenci annesi Dilber Bolakar, ''Veliler istemiyor, şikayet var. Biz de buradan gitmek istemiyoruz. İnşallah da gitmeyiz'' dedi.

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