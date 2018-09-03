O ünlüleri bir de makyajsız görün! Bazılarını tanımak neredeyse imkansız

Sizi en çok hangi ünlü şaşırttı?
Hiçbiri kusursuz değil bakın gerçek hayatta nasıl görünüyorlar
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Bella Hadid iş başındayken
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Dergi kapağında Naomi Campbell
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Gigi Hadid iş başında
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ve gerçek hayatta
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Pist üzerinde Adriana Lima
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ve gerçek hayatta
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Kırmızı halıda Cindy Crawford
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ve gerçek hayatta
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Gisele Bündchen iş başında
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ve gerçek hayatta
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Bir moda şovunda Natalia Vodianova
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... ve gerçek hayatta
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Dergi kapakları Irina Shayk
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... ve gerçek hayatta
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Miranda Kerr pistte
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ve gerçek hayatta
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Dergi kapakları Bar Refaeli
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Doutzen Kroes işte
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Stella Maxwell iş başında
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ve gerçek hayatta
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Dergi kapakları Milla Jovovich
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ve gerçek hayatta