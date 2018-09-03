KADIN

O ünlüleri bir de makyajsız görün! Bazılarını tanımak neredeyse imkansız

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

Podyumda izlediğimiz modeller, fotoğraf çekimleri ve moda şovları ile ideal bir görünüme sahip mükemmel kadın olma hissi veriyorlar. Ancak, etraflarında hiç kamera yokken, sadece kendileri olmak isteyen sıradan insanlar olduklarını görebilirsiniz. En ünlü modellerin iş başında olmadıklarında nasıl göründüklerine bir göz atalım...

Sizi en çok hangi ünlü şaşırttı?

Hiçbiri kusursuz değil bakın gerçek hayatta nasıl görünüyorlar

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Cara Delevingne

Cara Delevingne
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
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Bella Hadid iş başındayken

Bella Hadid iş başındayken
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ve evdeyken

ve evdeyken
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Dergi kapağında Naomi Campbell

Dergi kapağında Naomi Campbell
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
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Kate Moss pistte

Kate Moss pistte
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
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Gigi Hadid iş başında

Gigi Hadid iş başında
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
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Pist üzerinde Adriana Lima

Pist üzerinde Adriana Lima
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
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Kırmızı halıda Cindy Crawford

Kırmızı halıda Cindy Crawford
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
15 / 30

Gisele Bündchen iş başında

Gisele Bündchen iş başında
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
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Bir moda şovunda Natalia Vodianova

Bir moda şovunda Natalia Vodianova
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... ve gerçek hayatta

... ve gerçek hayatta
19 / 30

Dergi kapakları Irina Shayk

Dergi kapakları Irina Shayk
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... ve gerçek hayatta

... ve gerçek hayatta
21 / 30

Miranda Kerr pistte

Miranda Kerr pistte
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
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Dergi kapakları Bar Refaeli

Dergi kapakları Bar Refaeli
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
25 / 30

Doutzen Kroes işte

Doutzen Kroes işte
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ve evde

ve evde
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Stella Maxwell iş başında

Stella Maxwell iş başında
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
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Dergi kapakları Milla Jovovich

Dergi kapakları Milla Jovovich
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ve gerçek hayatta

ve gerçek hayatta
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