Obezite tedavisinde D vitamininin önemi artıyor

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rüştü Serter, 22 Mayıs Dünya Obezite Günü’nde obez bireylerde D vitamini düzeylerinin ideal seviyelerde tutulmasının, obezite tedavisinin daha etkin yapılmasına yardımcı olduğunun altını çiziyor.

D vitamini takviyesinin insan sağlığı için faydaları saymakla bitmiyor. Kas ve kemik gelişiminden, çocuklarda büyüme ve gelişmeye, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden kanser tedavisine insan vücudu için birçok etkiye sahip olan D vitamini obezite tedavisinde de oldukça önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017” sonuçlarına göre ülkemizde kadınların yüzde 20,9’una, erkeklerin ise yüzde 13,7’sine obezite tanısı konmuş durumda. Toplamda ise Türkiye’de obezite oranı %17. 22 Mayıs Dünya Obezite Günü’nde obezite tedavisinde D vitamininin önemini açıklayan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rüştü Serter, “Obezite, vücutta ve dolayısı ile dokularda yağ miktarının aşırı birikmesi ile tanımlanan bir hastalıktır. D vitamini ise yağda eriyen bir vitamin olup daha çok yağ dokularında depolanır. Güneşten ve gıdalardan zaten sınırlı alınan D vitamininin obez bireylerde çok fazla artan yağ dokusunda birikmesi sonucu kanda vitamin düzeyleri düşer. Ayrıca yağlanan karaciğerde D vitamininin aktif hale çevrilmesi azalır ve biyoyararlanım düşer. Obez kişilerdeki düşük güneşlenme eğilimi de D vitamini eksikliğine neden olur. Öte yandan D vitamini, şeker metabolizması üzerine etkili olan insülin hormonunun salındığı beta hücrelerinin korunmasında ve yenilenmesinde aktif rol oynar. D vitamini düşüklüğünde insülinin dokulara etkisi de azalır ve insülin direnci daha kolay gelişir. Obez bireylerde D vitamini düzeylerinin ideal seviyelerde tutulması hem D vitamini eksikliğinin olumsuzluklarını ortadan kaldırır ve hastanın genel durumunu düzeltir hem de obezite tedavisinin daha etkin yapılmasına yardımcı olur.” dedi.