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Obruk nedir, nasıl oluşur? Konya'da iki fay arasında dev obruk oluştu!

25.02.2023 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Karapınar'da yeni bir obruk meydana geldi. İki fay hattının arasında oluşan derin obruk herkesin ilgisini çekmiş durumda. Kullanıcılar 'Konya obruk oluşumu ve Konya'da oluşan obruk' şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Peki Obruk nedir, nasıl oluşur? İşte detaylar...

Obruk nedir, nasıl oluşur? Konya'da iki fay arasında dev obruk oluştu!

Konya Karapınar Seyit Hacı Yaylası’ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında bir obruk meydana geldi. Arazide oluşan obruk, mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Peki Peki Obruk nedir, nasıl oluşur? Konya'daki obruk ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

OBRUK NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Obruk, yer altında kireç taşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik yer şeklidir. Derinliği ve genişliği bir metreden yüzlerce metreye değişen bu oluşumların içi genellikle suyla doludur.
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Obruk oluşumunu tetikleyen bazı faktörler bulunmaktadır. Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur. Bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker. İşte bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara da obruk adı verilir.

PROF. DR. FETULLAH ARIK'TAN AÇIKLAMA

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

“Karapınar’ın Seyithacı yaylasının yaklaşık 500 metre batısındayız. Seyithacı fayının biraz daha batısında özellikle birkaç basamak halinde ve fayın yükselti yapmış olduğu birinci basamak ile ikinci basamağın arasındaki düz bölgede meydana gelen bir obruk. Şu anda yapmış olduğumuz ölçümlerde, yaklaşık dairesel geometrili 37 metre çapında, 12 metre derinlik bir obruk oluşmuş durumda.

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İn suyu formasyonunun üzerinde jeolojik olarak genellikle karbonatlı kayalardan oluşuyor. Bu formasyon içerisinde killerin zengin olduğu bölümlerde tarımsal üretim de yapılabiliyor. Obruğun oluşum zamanıyla ilgili de vatandaşlardan aldığımız bilgide ise dün gece ya da dün sabah oluştuğuyla ilgili bilgiler edindik. Son günlerde yaşamış olduğumuz deprem etkinlikleriyle doğru bağlantısını kurmak zor. Ancak bu bölgede bu yıl içinde vatandaşlar tarafından ihbar edilen ilk obruk olarak kayıtlara geçti. Bu bölgede Seyithacı yaylasının daha güneyinde Ekmekçi yaylasında var bu bölge içerisinde 100’den fazla obruk oluştu günümüze kadar.

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Ancak bugün olan deprem ya da 6 Şubat’ta olan büyük depremlerle bu oluşan obrukları ilişkilendiremedik. Hatta biz ölçüm yaparken deprem oldu. Ama zaten buradaki obruk önceden oluşmuştu. Büyük depremlerden de yaklaşık 20 gün sonra olmuş. Yani bu obruğun önceki büyük depremlerle de şimdiki depremle de bir ilişkisi yok. Daha doğrusu biz kuramadık.” dedi.

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