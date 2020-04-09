Ocak temizliği karbonatla işkence olmaktan çıkıyor!

Sirke ve karbonat ocak temizliğiniz için mucizeler yaratabilir. Ayrıca gazlı ocakların üzeri için ayrı, gözleri için ayrı yöntemler uygulamak gerekir. Ocak temizliğinin bu kadar kolay olduğunu görünce şaşıracaksınız. Pratik yöntemleri öğrenmeye hazır mısınız?
Öncelikle ocağın üzerini boşaltmanız gerekir. Çıkardığınız ocak parçalarını bir yerde bulaşık deterjanı koyduğunuz sıcak suyun içinde bekletebilirsiniz. Sonrasında ocağın üzerine karbonat dökün. Karbonatın üzerine limon sıkın. Limonu sıktığınızda göreceksiniz ki lekeler kabarmaya başlayacak. Kabarınca üzerine sıcak su dökün ve ovalayın. Daha sonra da temiz bir bez ile durulayın. Bu yöntem ile lekeler zahmetsizce hemen çıkacak ve ocağınız parlayacak.
Bu yöntem için karbonatı biraz suyla karıştırarak macun kıvamına getirmeniz gerekir. Hazırladığınız macunu lekeli yerlere sürün ve 1 gece beklemeye bırakın. Sonrasında yapmanız gereken tek şey ıslak bir bez ile silip geçmektir.
Karbonatı bir de sirkeyle karıştırarak kullanabilirsiniz. Ocağınıza karbonat serpip üzerine sirke dökerseniz bu iki malzeme birleşecektir. Etkili olması için birkaç saat beklerseniz kesin sonuç elde edersiniz. Yeteri kadar beklettikten sonra bir sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz.
Ocağınızın üzerini temizlerken bulaşık telinden uzak durmalısınız. Çünkü ocağınız çizilebilir ve zarar görebilir. Bunun için mikrofiber bezlerden veya süngerlerden faydalanmanız en doğrusudur.
Bir kapta sabunlu su hazırlayarak ocak gözlerini içine atabilirsiniz. Sabunlu su karşımının içine sirke ve limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Lekelerin daha iyi kabarmasını sağlayacaktır.
Ayrıca sıcak suya arap sabunu koyarak da bir karışım hazırlayabilirsiniz. 1 gece beklettikten sonra sert bir bulaşık teliyle durulayın. Gözleri telle ovalarken bulaşık deterjanı kullanırsanız daha iyi olur.
Eğer ocaklarınız cam seramikse basit bir yöntem ile işiniz çok daha kolaydır. Aslında yapmanız gereken en önemli şey yemek yaparken döktüklerinizi hemen silmeye özen göstermek ve lekenin kurumasına imkan vermemek. Bu noktada yine karbonat imdadınıza yetişiyor. Ocağınızın üzerine bolca karbonat serpin. Sıcak suyla ıslattığınız bir havluyu ocağınızın üzerine örtün. Birkaç saat lekelerin iyice yumuşamasını bekleyin. Sonrasında güzelce silerek karbonatı temizleyin. Ocağınız tertemiz olacaktır.
İnox ocaklar görüntüsü ve kullanımı açısından kalplere girdi ancak temizliğini yaparken bazı ürünlere alerjisi olduğunu unutmayın. Bulaşık deterjanı, cif, çamaşır suyu, sabun gibi ürünleri kullanmaktan kaçınmalısınız. Temizlik ve parlatıcı etki için bebe yağı kullanabilirsiniz.
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