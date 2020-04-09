Ocak temizliği karbonatla işkence olmaktan çıkıyor!

Sirke ve karbonat ocak temizliğiniz için mucizeler yaratabilir. Ayrıca gazlı ocakların üzeri için ayrı, gözleri için ayrı yöntemler uygulamak gerekir. Ocak temizliğinin bu kadar kolay olduğunu görünce şaşıracaksınız. Pratik yöntemleri öğrenmeye hazır mısınız?

OCAĞINIZDAKİ LEKELERDEN KOLAYCA KURTULUN!

Öncelikle ocağın üzerini boşaltmanız gerekir. Çıkardığınız ocak parçalarını bir yerde bulaşık deterjanı koyduğunuz sıcak suyun içinde bekletebilirsiniz. Sonrasında ocağın üzerine karbonat dökün. Karbonatın üzerine limon sıkın. Limonu sıktığınızda göreceksiniz ki lekeler kabarmaya başlayacak. Kabarınca üzerine sıcak su dökün ve ovalayın. Daha sonra da temiz bir bez ile durulayın. Bu yöntem ile lekeler zahmetsizce hemen çıkacak ve ocağınız parlayacak.

KARBONAT ETKİSİ İÇİN BİR BAŞKA YÖNTEM

Bu yöntem için karbonatı biraz suyla karıştırarak macun kıvamına getirmeniz gerekir. Hazırladığınız macunu lekeli yerlere sürün ve 1 gece beklemeye bırakın. Sonrasında yapmanız gereken tek şey ıslak bir bez ile silip geçmektir.

Karbonatı bir de sirkeyle karıştırarak kullanabilirsiniz. Ocağınıza karbonat serpip üzerine sirke dökerseniz bu iki malzeme birleşecektir. Etkili olması için birkaç saat beklerseniz kesin sonuç elde edersiniz. Yeteri kadar beklettikten sonra bir sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz.