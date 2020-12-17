Ocak temizliğinin püf noktası! Tek yapmanız gereken sabunu rendelemek ve...

Yemek yaparken en çok kirlenen alanlardan biri maalesef ocaklarımız... Özellikle sürekli yemek pişirilen mutfaklarda ocaklar zamanla parıltısını kaybeder ve kararmaya başlar. Peki ocaklarımızı eski haline döndürebilir miyiz? İşte o yöntemler!

1. SABUN KULLANIN

Ocaklarınızı su ve sabun kullanarak temizleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle sabunu rendeleyerek derin bir kaba koymanız gerekiyor. Sonrasında kaynattığınız sıcak suyu bu kabın içine boşaltın ve ocak gözlerini de aynı kabın içine atın. Yaklaşık 24 sat kadar beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Bu işlemin ardından bir bulaşık teli yardımıyla yumuşak hareketlerle ocak gözlerini ovun ve yeniden durulayın. Sonrasında yerlerine takabilirsiniz.

2. SICAK SU

Sıcak su da ocak temizliğinde tercih edilen bir yöntem. Ocak gözlerini sıcak suyun içinde bir süre beklettikten sonra ocak gözlerini ve ızgaralarını mikrofiber ya da yumuşak dokulu bir bez yardımıyla narin bir şekilde silebilirsiniz.

3. SİRKE

Emek olmadan yemek olmaz demişler. Işıl ışıl parlayan ocaklara sahip olmak için durmak yok. Bu yöntemi kullanırken ilk önce kararan ocak gözlerimizi alıp üzerindeki katı pisikleri tel yardımıyla kazımalısınız. Sonra genişçe bir kaba koyarak üzerine sirke, limon tuzu ve kaynar su ilave edip bekletin. Bu işlemi uyguladıktan sonra sabaha kadar bekletirseniz çok daha etkili bir sonuç alabilirsiniz. Bu sayede kararmış ocaklarınızın gözleri ilk günkü gibi pırıl pırıl olur.