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Ocak temizliğinin püf noktası! Tek yapmanız gereken sabunu rendelemek ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfağınız ne kadar temiz olursa olsun eğer ocağınız kararmaya başladıysa bu durum mutfağınızda kirli bir görünüm oluşmasına neden olabilir. Bunun için yapılması gereken ilk şey tabii ki düzenli temizlik, çünkü bu sayede yağ ve kir kalıntıları sertleşmez böylece kimyasal içerikli sağlıksız ürünlere gerek kalmadan ocaklarınızı parlatabilirsiniz. İşte sizin için çok sevdiğiniz ocağınıza eski parlaklığını kazandırmak için uygulayabileceğiniz o yöntemler…

Ocak temizliğinin püf noktası! Tek yapmanız gereken sabunu rendelemek ve...

Yemek yaparken en çok kirlenen alanlardan biri maalesef ocaklarımız... Özellikle sürekli yemek pişirilen mutfaklarda ocaklar zamanla parıltısını kaybeder ve kararmaya başlar. Peki ocaklarımızı eski haline döndürebilir miyiz? İşte o yöntemler!

1. SABUN KULLANIN

Ocaklarınızı su ve sabun kullanarak temizleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle sabunu rendeleyerek derin bir kaba koymanız gerekiyor. Sonrasında kaynattığınız sıcak suyu bu kabın içine boşaltın ve ocak gözlerini de aynı kabın içine atın. Yaklaşık 24 sat kadar beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Bu işlemin ardından bir bulaşık teli yardımıyla yumuşak hareketlerle ocak gözlerini ovun ve yeniden durulayın. Sonrasında yerlerine takabilirsiniz.

2. SICAK SU

Sıcak su da ocak temizliğinde tercih edilen bir yöntem. Ocak gözlerini sıcak suyun içinde bir süre beklettikten sonra ocak gözlerini ve ızgaralarını mikrofiber ya da yumuşak dokulu bir bez yardımıyla narin bir şekilde silebilirsiniz.

3. SİRKE

Emek olmadan yemek olmaz demişler. Işıl ışıl parlayan ocaklara sahip olmak için durmak yok. Bu yöntemi kullanırken ilk önce kararan ocak gözlerimizi alıp üzerindeki katı pisikleri tel yardımıyla kazımalısınız. Sonra genişçe bir kaba koyarak üzerine sirke, limon tuzu ve kaynar su ilave edip bekletin. Bu işlemi uyguladıktan sonra sabaha kadar bekletirseniz çok daha etkili bir sonuç alabilirsiniz. Bu sayede kararmış ocaklarınızın gözleri ilk günkü gibi pırıl pırıl olur.

4. AMONYAK

Amonyak son derece güçlü bir kimyasaldır bu yüzden kullanırken çok dikkatli olmakta fayda var. Eğer güvenli bir kullanım oluşturabileceğinizden eminseniz ocağınızı ve ocak gözlerinizi amonyak ile temizleyebilirsiniz. Amonyak kullanımında dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da, amonyak ile diğer ürünleri birbirine karıştırmadan kullanmanız. Ocak gözlerinizi ve ızgaralarınızı ayrı ayrı poşetlerin içine koyarak içlerine birer bardak kadar su ve amonyak boşaltın. Izgaralarınızı ve ocak gözlerini 24 saat kadar bu karışımın içinde beklettikten sonra ellerinizde eldiven varken poşetlerin içinden çıkartın ve bol su ile durulayın.

5. PİŞİRME SODA YA DA KARBONAT

Pişirme soda veya karbonat da ocaklarınız için etkili temizlik ürünleri. Bu ürünler su ile birleştiğinde macun kıvamına gelir ve ocağınızın kirli noktalarına nüfuz ederek kusursuz bir arındırma sağlar. Karbonat ya da sodayı ocağınıza döktükten sonra mikrofiber bir bezle silin, sonrasında durulayarak temizlik işleminize son verebilirsiniz. Artık ocaklarınız ışıl ışıl değil mi?


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