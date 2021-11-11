Odaklanma ve konsantrasyon güçlüğü neden olur, tedavisi var mı?

Dikkat, belli bir anda, algısını istemli olarak belirli uyaranlara yöneltme ve orada tutabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Bu becerilerde azalma ise dikkat dağınıklığı olarak tanımlanır.

BÜTÜNSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

İster dikkat dağınıklığı, ister odaklanmada zorluk, ister de dalgınlık olarak adlandıralım bir kişi böyle bir yakınma ile karşı karşıya ise, bu durumu bütünsel olarak değerlendirmek gerekir. Bu da genel tıbbi değerlendirme, yaşam tarzı ve olaylarının incelenmesi ve ruhsal muayenedir.

TIBBİ HASTALIKLAR DA NEDEN OLABİLİYOR

Vitamin eksiklikleri, kansızlık gibi bazı tıbbi hastalıkların bu belirtilere yol açabileceği gibi, kronik yorgunluk stres depresyon ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi hastalık ve durumlar da dikkatimizi toparlamamızda güçlüklere neden olabilmektedir.

STRES VE UYKU ZİHİNSEL MEŞGULİYETİ İRDELİYOR

Bu ayırımda ise uyku düzeni sağlanması, stresli yaşam koşullarının ele alınması ve zihinsel meşguliyetler irdelenmelidir.

Çoğumuz zorlu bir dönemlerden geçerken dalgınlık, unutkanlık ve dikkat dağınıklığı yaşayabiliriz. Bu süreç çoğu zaman geçici ve normal kabul edilir. Ancak kaygı bozukluğu veya depresyon gibi bozukluklara bağlı olması durumunda konsantrasyon güçlüğü bu hastalıkların bir belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Bu rahatsızlıklar tedavi edildiğinde ise eskisi gibi hissetmeye başlarız.

DİKKAT VE KONSANTRASYON GEREKTİREN DURUMLARDA YAŞANAN ZORLANMA İLE ORTAYA ÇIKIYOR

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ise ayrı bir kavramdır. Adından da anlaşıldığı üzere dikkat ve konsantrasyon gerektiren durumlarda zorluk ile ortaya çıkar. Bu durum çocukluk çağında başlayan dikkat eksikliği , hiperaktivite veya her iki belirti kümesi ile kendini gösterir. Geçmiş öykü, okul yaşantısı bazen de aile görüşmeleri tanısal değerlendirme için önemlidir. Genellikle ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapiler ile başarı sağlanırken kişinin klinik sosyal ve işlevsellik durumuna göre tedavi gerekliliği planlanır.

TEDAVİ VE TERAPİ YÖNTEMLERİ OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR

Dikkat dağınıklığı sebebi tespit edildiğinde çeşitli yönlendirmeler, tedavi ve terapi yöntemleri ile yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Bu yakınmadan kaçınmak veya görmezden gelmek ise bizleri herhangi bir çözüme ulaştırmayacaktır. Bazen çok basit çözümü olabilen dikkat dağınıklığı için yardım arayışına gitmek ise yaşam kalitemizi arttırıp daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır.



