HABER

Odasında tabancayla intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde psikolojik sorunları iddiasıyla başına tabanca dayayarak intihara kalkışan Mustafa S.

Odasında tabancayla intihar etti

Hakan AKGÜN/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde psikolojik sorunları iddiasıyla başına tabanca dayayarak intihara kalkışan Mustafa S. (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün ilçeye bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa S., evdeki odasında yanındaki tabanca ile başına ateş etti. Silah sesini duyan aile fertleri odaya geldiklerinde Mustafa S.'yi yerde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Mustafa S., kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mustafa S.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBurak Özçivit'ten eşine destek!Burak Özçivit'ten eşine destek!
Kazada ölen eşinin ardından 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'Kazada ölen eşinin ardından 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'
Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi, köy sakinleri kurtardıGölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi, köy sakinleri kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.