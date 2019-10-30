Ödül kazandıkları festivale bile gidemediler

AYŞE YILDIZ - Yönetmen çiftin çektiği "Omar ve Biz" filminde rol alan Suriyeliler, Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaşamaları dolayısıyla pasaportları olmadığı için ödül kazandıkları Polonya'daki Varşova Film Festivali'ne katılamamanın üzüntüsünü yaşadı. Bakü'de üniversite okurken tanışan ve 15 yıl önce evlenen yönetmen Mehmet Bahadır ile Maryna Gorbach Er çifti, çektikleri kısa filmlerle birçok festivale katıldı. Sette yönetmen ve yapımcı, evde ise karı koca olan çift, "Sev Beni", "Kara Köpekler Havlarken" filmlerinin ardından, Pakistanlı bir mültecinin hikayesinden etkilenerek senaryo yazdı. Yönetmen çiftin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle TRT ortaklığında çektiği "Omar ve Biz" filminde, Suriyeliler Taj Sher Yakub "Omar", Hala Alsayasneh ise "Maria" karekterini canlandırdı. İki düzensiz göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hikayesini anlatan filme, Polonya'nın başkenti Varşova'daki film festivalinde "Ekümenik Jüri En İyi Film Ödülü" verildi. Film, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarıştı.

"Omar" ve Maria" karakterini canlandıran iki Suriyeli, pasaportları olmadığı için filmlerinin yarıştığı farklı ülkelerdeki festivallere ve kazandıkları ödülün törenine katılamadı. - "Nereden bilecek bir Suriyelinin pasaportu çıkmıyor, gelemiyor" Yönetmen Maryna Gorbach Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin sanatsal kalitesinin yanı sıra aktüel konusuna, manevi ve insani yönlerine de dikkat ettiklerini söyledi. Tüm dünyada savaşsız bir ortam istediklerini vurgulayan Er, "Varşova'dan aldığımız ödül bizim için çok önemliydi. Üniversite okurken hocam, 'Önce kendini merak edeceksiniz, sonra ülkenizi sonra bütün dünyayı' demişti. Bizim film bütün dünyayı merak ediyor. Bu sadece Türkiye'nin, Suriye'nin bir sorunu değil, dünyanın sorunu." dedi. Eşiyle sanatın peşinde olduklarını aktaran Er, farklı ülkelerde 20'ye yakın festivale katılacaklarını bildirdi. Mülteciliğin evrensel bir konu olduğuna işaret eden Er, "Farklı ülkelerde festivallere katılıyoruz ama 'Omar' ve 'Maria' oraya gelemiyorlar, izinleri yok ama perdeden geliyorlar. Dünyanın bir ucundaki insanlar, nereden bilecek bir Suriyelinin pasaportu çıkmıyor, gelemiyor." diye konuştu.