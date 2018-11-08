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OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.11.2018 05:55 | Son Güncelleme

OECD tarafından hazırlanan bir araştırmaya ilişkin raporda, antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmasına karşı önlemler alınmaması durumunda 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2,4 milyon insanın ölebileceği uyarısı yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin antibiyotik direnci konusunda ilk sırada olduğu öğrenildi. Antibiyotiklerin Türkiye’deki hastalar üzerinde en az etkili olduğunun ortaya çıktığı raporda Türkiye’yi sırası ile Yunanistan ve Güney Kore takip etti.

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmasına karşı önlemler alınmamasının, 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2,4 milyon insanın ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu.

OECD, antibiyotik ve bakterilerin insanlar üzerindeki etkilerini araştıran bir rapor yayımladı. Raporda, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin artmasını engelleyecek önlemler alınmaması durumunda gelecek 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2,4 milyon insanın hayatını kaybedebileceği belirtildi. Ayrıca raporda, küçük ve basit önlemler alınarak enfeksiyondan kaynaklanan 4 ölümden 3'ünün önlenebileceği vurgulandı.

Hastalıkların ortaya çıkmasının ardından bakterilerle mücadele için 33 OECD ülkesinde yıllık ortalama 3,5 milyar dolar harcandığı kaydedilen raporda, bakterilerin yayılmasını engelleyecek adımlar atılmasının insanların hayatlarının kurtulması ve uzun vadede ekonomi yapılmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

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OECD’nin yayınladığı raporda antibiyotiklerin hastalar üzerinde ne derece etkili olduğu ülkelere göre sıralandı. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin antibiyotik direnci konusunda ilk sırada olduğu öğrenildi. Antibiyotiklerin Türkiye’deki hastalar üzerinde en az etkili olduğunun ortaya çıktığı raporda Türkiye’yi sırası ile Yunanistan ve Güney Kore takip etti. OECD raporunda, bu ülkelerde bakterilere karşı direncin İzlanda, Hollanda ve Norveç'e göre 7 kat daha düşük olduğu ifade edildi.

Raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerde bakterilere karşı direncin yüksek olduğu bilgisine de yer verildi. (İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
antibiyotik direnci OECD Türkiye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkede organik hiçbir şey kalmadı ve denetimler yok yada yetersiz şu bir gerçek, devley hemen hemen her alanda inanılmaz kötü yönetiliyor
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