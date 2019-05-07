Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldıran olay Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 4378. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sağlık kurumunda çalışan Z.B. (42), eşi E.B. ile birlikte kızını okula bıraktıktan sonra aracıyla evine geldi.

Aracını evinin önüne park ettiği sırada iddiaya göre eski eşi M.A., otomobiliyle eski eşinin aracına çarparak zarar verdi. Araçtan inen M.A. yine iddiaya göre eski eşine biber gazı sıktı ve bıçak çekti.

Her iki taraf arasında bu sefer arbede yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafları ayırdıktan sonra öfkeli M.A.’yı polis otosuna aldı. Z.B.’nin ifadesine başvuran polis, kadının eşi E.B.’yi de olay yerinden uzaklaştırıp karakola götürdü. Olayın şokunu atlatamayan Z.B. de eski eşinden şikayetçi oldu.

Bu sırada ekip otosundan inmek isteyen M.A., ellerinin kelepçelenip araçlardaki hasara bakmak istediğini söyledi.