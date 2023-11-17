ÖGG SINAV SONUÇLARI 2023 EGM.GOV.TR: 105. ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler EGM⁬'de

ÖGG sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere silahsız özel güvenlik sınav notu en az 60 olan adaylar başarılı oluyor. Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar 'sonuç sorgulama' sayfasını internette araştırıyor. " 105. ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, onlineislemler.egm.gov.tr ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve konuya dair detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ÖGG sınav sonuçları bugün (17 Kasım 2023 Cuma) açıklanacak.

105. ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu girilerek öğrenilebilecek.



