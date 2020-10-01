Oğlaklara aşk müjdesi.. Astrolog Merve Rençber'den Oğlak burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Oğlak Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Oğlak burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay uzun vadeli değişimlere doğru gidecek, uzun süredir devam eden konularda ise sonuçlanma yaşayacaksınız. Özellikle Mart ayında ortaya çıkmış, gündeme gelmiş konuların bu ay yeni bir noktaya taşındığına tanık olacaksınız. Hayat akışınızı değiştirecek güçlü yeniliklere gitme zamanı.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Bu transitin etkileriyle süregelen ilişkilerde geleceğe dair konuşmalar yapabilir, ortak kararlar alabilir, ilişkinizi bir üst noktaya taşıyabilirsiniz. Evlilik teklifi, ailelerin tanışması gündeme gelebilir. Sorunlu evlilikler, ilişkiler içinse bu transit, orta yolu bulma, uzlaşma sağlama konusunda adım atmanın sonuç verebileceğinden bahsediyor. İnatçılık ve eleştirellik, ilişkileri çıkmaza sürükleyebilir. Anlayış ve uyum ise huzuru getirebilir.