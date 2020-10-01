Oğlaklara aşk müjdesi.. Astrolog Merve Rençber'den Oğlak burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Oğlak Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay uzun vadeli değişimlere doğru gidecek, uzun süredir devam eden konularda ise sonuçlanma yaşayacaksınız. Özellikle Mart ayında ortaya çıkmış, gündeme gelmiş konuların bu ay yeni bir noktaya taşındığına tanık olacaksınız. Hayat akışınızı değiştirecek güçlü yeniliklere gitme zamanı.
2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Bu transitin etkileriyle süregelen ilişkilerde geleceğe dair konuşmalar yapabilir, ortak kararlar alabilir, ilişkinizi bir üst noktaya taşıyabilirsiniz. Evlilik teklifi, ailelerin tanışması gündeme gelebilir. Sorunlu evlilikler, ilişkiler içinse bu transit, orta yolu bulma, uzlaşma sağlama konusunda adım atmanın sonuç verebileceğinden bahsediyor. İnatçılık ve eleştirellik, ilişkileri çıkmaza sürükleyebilir. Anlayış ve uyum ise huzuru getirebilir.
14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Sosyal çevrenizde farklılıklar oluşabilir. Eski dostlarla bir araya gelebilir, daha yakın ilişkiler içinde olabilirsiniz. Yakın dostlarınızla ise zorunlu veya gönüllü dönemsel mesafeleşmeler oluşabilir. Eski flörtler, geçmişteki aşklar bu dönem hatıranıza daha çok gelebilir. Geçmişteki deneyimlere zaman zaman özlem duyabilirsiniz.
16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Yaşamınızda bitiş ve başlangıçları, bir sayfanın kapanıp bir sayfanın açılmasını sağlayacak bu Yeni Ay, özellikle Oğlak burcunun son 10 gününde doğanları önemli ölçüde etkileyecektir. Uzamış davalar nihai sonuca bağlanabilir. Sorunlu ve çıkmaza girmiş evliliklerde nihai kararlar alınabilir. Sağlıklı evliliklerde ise çocuk sahibi olma, ebeveynlik, gebelik haberleri gündeme gelebilir.
Bu tarih civarında ev içinde kazalara, arızalanmalara dikkat etmelisiniz.
23 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında daha çok sosyalleşebilir, hızlı flörtler, aşk ilişkileri ortaya çıkabilir. Bu alanlarda geçici deneyimler yaşayabilirsiniz. Süregelen ilişkinizde ise duygularınızı daha cesurca dile getirme zamanı. Özgüven artabilir fakat bazen egosal tavırlara da kaçabilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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