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    4. Öğle yemeği için aldığı balığın ağzını açtığında gördüklerine inanamadı! Dişleri şaşkına çevirdi... “Tıpkı insan gibi”

    Öğle yemeği için aldığı balığın ağzını açtığında gördüklerine inanamadı! Dişleri şaşkına çevirdi... “Tıpkı insan gibi”

    29.08.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Filipinler’de bir kadın yemek yapmak için bir balık tezgahından balık aldı. Ancak eve gelip balığı temizlemeye başladığında gördüğü manzaraya inanamadı. Çünkü balığın ağzını açtığında genç kadın balığın dişlerinin insana ait olan takma dişlere benzediğini gördü.

    Filipinler’de yaşayan Maria Christina Cusi isimli bir kadın satın aldığı balıktan yemek yapmaya başlamadan önce bulduğu ilginç keşfi paylaştı. Viral Press’e konuşan Cusi, “Bacolod City'deki en iyi pazarlardan biri olan pazara gittim. Evimiz için farklı türlerde balıklar aldım. Ama bir balığı kestiğimde insana benzeyen dişleri beni korkuttu. Tıpkı insan gibi...” dedi.

    SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDEREK ATTI

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    Balığın dişlerinin ağzına tamamen yapışık olduğunu dile getiren Cusi, “Dişlerin tümü balığın ağzına yapışıktı. Korkunç görünüyordu” diye konuştu. Sağlığı için tehlikeli olabileceğinden endişelenen Cusi, 4 dolara (yaklaşık 106 TL) değerindeki balığı çöpe attığını dile getirdi.

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