Oğlum dizisinden yeni fragman yayınlandı! Oğlum dizisi ne zaman başlıyor?

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan ‘Oğlum’ dizisinden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ahmet Katıksız’ın proje ve senaryo tasarımını, Hürer Ebeoğlu ile Sevgi Yılmaz’ın senaristliğini, Gökçen Usta’nın ise yönetmenliğini üstlendiği proje, zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.

Show TV ekranlarına bir umut hikayesi taşımaya hazırlanan ‘Oğlum’dan yayınlanan yeni tanıtım, bambaşka hayatlara sahip iki çocuğun hayatlarından kesitler sunuyor.

Dizi, çocukların koşulsuz masumiyetini gözler önüne serecek.



Oğlum dizisi Şubat ayında yayınlanmaya başlayacak.



