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Oğlum dizisinden yeni fragman yayınlandı! Oğlum dizisi ne zaman başlıyor?

24.01.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği Oğlum dizisinden yeni fragman yayınlandı. Oğlum dizisinin oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Kubilay Aka, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz gibi isimler yer alıyor.

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan ‘Oğlum’ dizisinden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ahmet Katıksız’ın proje ve senaryo tasarımını, Hürer Ebeoğlu ile Sevgi Yılmaz’ın senaristliğini, Gökçen Usta’nın ise yönetmenliğini üstlendiği proje, zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.

Oğlum (3)

Show TV ekranlarına bir umut hikayesi taşımaya hazırlanan ‘Oğlum’dan yayınlanan yeni tanıtım, bambaşka hayatlara sahip iki çocuğun hayatlarından kesitler sunuyor.

Oğlum (7)

Dizi, çocukların koşulsuz masumiyetini gözler önüne serecek.

Oğlum (2)
Oğlum dizisi Şubat ayında yayınlanmaya başlayacak.

Oğlum (1)

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Canan Ergüder Songül Öden
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