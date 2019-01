Oğlundan babaya ikinci hayat

- "Kansere yabancı değilim"

Nakil işleminin ardından hastaneye kontrole gelen baba Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yaptığı fedakarlık sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kanser olduğumu duyunca hiçbir şey hissetmediğini belirten Güneş, "Çünkü bu hastalığa yabancı değilim. Annem de kanser hastasıydı. Bu süreç içerisinde eşim de meme kanseri oldu, bunu da yendik. İnşallah sıra bende. Nakil için hiç zaman kaybetmemem gerekiyordu. Sağ olsun oğlum hiç tereddüt etmeden, üniversite hayatını dondurarak bana donör oldu. Şu an gayet iyiyim, ameliyattan çıkalı 15 gün oldu, şu an normal insanların yapabildiği her şeyi yapabiliyorum." dedi.

- Nakille iyi olma şansı yüksek

Mehmet Sefa Güneş de kanser hastalıklarının gelişen tekniklerle artık tedavilerinin olduğunu belirterek, "Hastalığı öğrenince babama nakil önerdiler, ben de gönüllü oldum, okulumu dondurdum ve nakli gerçekleştirdik. İyiyim, herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Aldığımız canın bir nebzesini iade ettiysek ne mutlu bize." diye konuştu.