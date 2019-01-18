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Oğlundan babaya ikinci hayat

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

Karaciğer kanseri teşhisi konulan Mustafa Güneş, oğlundan alınan karaciğer dokusuyla hayata tutundu - Baba Mustafa Güneş: "Oğlum hiç tereddüt etmeden, üniversite hayatını dondurarak bana donör oldu" - Oğul Mehmet Sefa Güneş: "Aldığımız canın bir nebzesini iade ettiysek ne mutlu bize"

İZMİR (AA) - Üniversite öğrencisi Mehmet Sefa Güneş, karaciğer kanseri teşhisi konulan babası Mustafa Güneş'e karaciğerini vermek için eğitim hayatına bir yıl ara verdi, babasının yeniden hayata tutunmasını sağladı.

Manisa'da yaşayan 56 yaşında 2 çocuk babası emekli Mustafa Güneş, 6 ay önce ayaklarının altında, sırtında ve bacaklarındaki kaşıntılar nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Güneş'e hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu ve kanser tanısı koyuldu.

Karaciğerinde yaklaşık 9 santimetre çapında tümör saptanan Güneş'e acilen karaciğer nakli yapılması gerektiği söylendi.

Nakil olmak için İzmir Kent Hastanesine başvuran Güneş için canlı donör arayışına başlandı.

Güneş'in 4 kardeşinin donör olma şartlarını taşımaması üzerine Celal Bayer Üniversitesi Maliye Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki oğlu Mehmet Sefa Güneş, babasına karaciğer dokusunu vermek için hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Güneş'in karaciğer dokularıyla babasının dokularının uyuştuğu belirlendi.

Baba Güneş, üniversite eğitimine bir yıl ara veren oğlundan nakledilen karaciğer parçasıyla tekrar hayata tutundu.

- "Kansere yabancı değilim"

Nakil işleminin ardından hastaneye kontrole gelen baba Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yaptığı fedakarlık sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kanser olduğumu duyunca hiçbir şey hissetmediğini belirten Güneş, "Çünkü bu hastalığa yabancı değilim. Annem de kanser hastasıydı. Bu süreç içerisinde eşim de meme kanseri oldu, bunu da yendik. İnşallah sıra bende. Nakil için hiç zaman kaybetmemem gerekiyordu. Sağ olsun oğlum hiç tereddüt etmeden, üniversite hayatını dondurarak bana donör oldu. Şu an gayet iyiyim, ameliyattan çıkalı 15 gün oldu, şu an normal insanların yapabildiği her şeyi yapabiliyorum." dedi.

- Nakille iyi olma şansı yüksek

Mehmet Sefa Güneş de kanser hastalıklarının gelişen tekniklerle artık tedavilerinin olduğunu belirterek, "Hastalığı öğrenince babama nakil önerdiler, ben de gönüllü oldum, okulumu dondurdum ve nakli gerçekleştirdik. İyiyim, herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Aldığımız canın bir nebzesini iade ettiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç da karaciğer kanseri teşhisi konulan hastalarda nakilin önemli bir tedavi yöntemi olduğunu vurguladı.

Kılıç, "Eğer kanser karaciğer dışına çıkmamış, yayılmamış, karaciğerle sınırla kaldıysa nakille kurtulma şansı çok yüksek. Diğer tedavilerin tam tedavi edici, hastalıktan kurtarma şansı maalesef yok ama nakille bu hastalıktan kurtulma şansı yüzde 80 oranındadır. İkisi de şu an iyi ve taburcu oldular." ifadelerini kullandı.

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