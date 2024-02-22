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  4. Oğlunu öldürüp intihar etti! Korkunç olayın ardından aile dramı çıktı

Oğlunu öldürüp intihar etti! Korkunç olayın ardından aile dramı çıktı

22.02.2024 17:59 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta, etüt merkezi sahibi emekli öğretmen Derviş Nebi Köse (52), oğlu Oğuz Kağan Köse’yi (25) tabancayla öldürüp ardından aynı silahla intihar etti. Oğuz Kağan Köse’nin sürekli tehditle babasından para istediği, vermeyince de annesi ve babasını darbettiği öne sürüldü.

Oğlunu öldürüp intihar etti! Korkunç olayın ardından aile dramı çıktı

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde, Elbistan ilçesi Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen Derviş Nebi Köse ile oğlu Oğuz Kağan Köse, sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Derviş Nebi Köse, yanındaki tabancayla oğluna peş peşe ateş etti. Oğuz Kağan Köse, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, Derviş Nebi Köse aynı silahı başına dayayıp ateş etti.

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İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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BİR HAFTA ÖNCE ANNE VE BABASINI DARBETMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Oğuz Kağan Köse’nin sürekli tehditle babasından para istediği, vermeyince de darbettiği öne sürüldü. Oğuz Kağan Köse’nin son olarak 17 Şubat’ta aynı nedenle babası Derviş Nebi ve annesi Fatma Köse'yi darbettiği, Köse çiftinin de emniyete gidip çocuklarından şikayetçi olduğu belirtildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet İntihar Kahramanmaraş
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