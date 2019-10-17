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Öğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Çocuk Hakları Komitesi’nde yer alan 20 öğrenci Ankara karayolu üzerindeki ormanlık alanda 1 saatte 20 çuval çöp topladı.

Öğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladı

Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Çocuk Hakları Komitesi’nde yer alan 20 öğrenci Ankara karayolu üzerindeki ormanlık alanda 1 saatte 20 çuval çöp topladı.
Bir çoğu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler Kanlıpınar ağaçlandırma sahasında, ormanlık alana atılan çöpleri topladı. Atıklar cam, plastik, kağıt metal olarak sınıflandırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel de etkinliğe katılarak çocuklara, çevre ve ağaç sevgisini anlattı. Öğretmenleri Mehtap Durdu yönetiminde sahaya gelen çocuklar, geri dönüşüm poşetlerini alarak sahaya dağıldı. Ankara karayolunun kenarında olan ve özellikle araçlardan atılan çöpleri temizleyen Çocuk Hakları Komitesi üyeleri 1 saat içinde 20 çuval atık ve çöp topladı.
FOTOĞRAFLI

Öğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladıÖğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladıÖğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladıÖğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladı

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