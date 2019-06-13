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Öğrenciler bilimi ve coğrafyayı yaşayarak öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

Erzincan'da, öğrencilere bilimi yaşatarak öğretmeyi hedefleyen "Doğanın Harikası Bilimin Fabrikası Ergan Projesi" ile çocuklar doğal ortamlarda bilgilerini uygulamalı geliştiriyor - EBYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir: - "Öğrencilerimiz teorik düzeyde öğrendikleri bazı bilgileri burada yerinde görerek aldıkları bilimsel eğitimle tamamlama şansı buldu" - Proje yürütücüsü Şenol Mail Pala: - "Öğrencilerimizle 4 gün boyunca astronomi, dağcılık, meteoroloji, bitki çeşitliliği, coğrafya, yer şekilleri, kaya yapıları, doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı gibi birçok alanda bilimsel etkinlik düzenledik"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da özel yetenekli 30 öğrencinin katıldığı "Doğanın Harikası Bilimin Fabrikası Ergan Projesi" sayesinde öğrenciler, bilimi, dağcılığı, yeryüzü şekillerini, meteorolojiyi, bitki çeşitlerini doğal ortamda öğreniyor.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamındaki "Doğanın Harikası Bilimin Fabrikası Ergan Projesi" ile özel yetenekli öğrencilerin doğal ortamlarda bilgi düzeylerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde, farklı branşlarda çoğunluğu akademisyen 19 eğitmen, 2 uzman ve 8 rehber öğretmenin destek verdiği proje kapsamında Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde öğrencilere yönelik, okul dışında öğrenme ortamlarını tanımaları amacıyla bilim, kültür, spor ve sanat içerikli etkinlikler yapılıyor.

Öğrenciler, kendilerine bilimi yaşayarak öğretme amacı taşıyan proje sayesinde bilimi, dağcılığı, yeryüzü şekillerini, meteorolojiyi, bitki çeşitlerini doğal ortamda yaşayarak öğrenme imkanı buluyor.

Proje yürütücüsü Şenol Mail Pala, TÜBİTAK programı kapsamında Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde çeşitli etkinliklerin yanı sıra bilimsel etkinlikler de yaptıklarını söyledi.

Pala, "Projemiz 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamındaki 'Doğanın Harikası Bilimin Fabrikası Ergan Projesi' çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Projemizde 20 etkinliğimiz bulunuyor. 15'i kız 15'i erkek toplam 30 özel yetenekli öğrenci, doğal ortamlarda bilimi yaşayarak ve keşfederek öğrenmeye çalışıyor." diye konuştu.

- Meteoroloji, coğrafya ve endemik bitkileri yerinde öğrendiler

Öğrencilerle 4 gün boyunca astronomi, dağcılık, meteoroloji, bitki çeşitliliği, coğrafya, yer şekilleri, kaya yapıları, doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı gibi birçok konuda etkinlikler yaptıklarını aktaran Pala, "Bu eğitimleri Erzincan Üniversitesi akademisyenleri ile verdik. Öğrencilerimiz heyecanlı şekilde yeni şeyler öğrendiklerini belirterek son derece mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir de öğrencileri endemik bitkiler konusunda bilgilendirdiklerini anlattı.

Kandemir, "Öğrencilerimiz teorik düzeyde öğrendikleri bazı bilgileri burada yerinde görerek aldıkları bilimsel eğitimle tamamlama şansı buldu. Öğrenciler, dünyada sadece Munzur Dağı'nda yetişen 'Munzur Çanı' gibi endemik bitkileri yerinde görmenin heyecanını yaşadılar." dedi.

- Kaya tırmanışı yaparak adrenalini dorukta yaşadılar

Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Kulübü (EDKİK) Başkanı Yılmaz Ünal da öğrencilere doğa sporları ve doğa yürüyüşü hakkında bilgi verdiklerini aktardı.

Doğanın korunması ve çevre bilinci ile çevre temizliği konusunda öğrencilere bilgiler verdiklerini söyleyen Ünal, onlara kaya tırmanışı ve tırmanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini gösterdiklerini ifade etti. Ünal, "Gençlerimiz oldukça heyecanlı. Niyetimiz doğa sporlarına gönül veren öğrenciler yetiştirmek." diye konuştu.

BİLSEM öğrencisi Metehan Özdemir dünyada çok nadir bulunan bitkileri yerinde görmenin heyecanını yaşadıklarını ve etkinliklerle bilgilerini pekiştirdiklerini, 4 gün süresince Ergan Dağı'nda önemli bilgiler edindiklerini anlattı.

Selin Aktaş ise doğa ile iç içe bulunmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Dört duvar arasında öğrenilen bilgiler yerine böyle doğada her şeyi yerinde görerek yapmak gerçekten çok daha güzel. Öğrendiklerimizi eğlenerek kalıcı bir şekilde öğreniyoruz. Herkes çok mutlu ve inanılmaz heyecanlı." şeklinde konuştu.

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