Öğrenciler düş şenliğiyle doyasıya eğlendi

Spor salonundaki etkinliklerin ardından ilçe stadyumunda devam eden şenlikte, öğrenciler Türk Kızılay ve Yeşilay gönüllüleriyle çuval ve halat yarışı oyunları oynadı. Yarışmalarda doyasıya eğlenen öğrencilere, Türk Kızılay gönüllülerince kek ve meyve suyu ikram edildi.

Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun katılım olan şenliğin oldukça renkli geçtiğini söyledi.

Öğrencilerin uzun zamandır kendilerini geliştirerek bu etkinliklere hazırlandığını dile getiren Öner, "Şenliği 450 öğrencimizle gerçekleştiriyoruz. Sadece ilçe merkezi değil bütün köylerimizden öğrencileri getirdik. Resim ve satranç dallarında başarı gösteren, kitap okumaktan haz duyan ve hayallerinin peşinde giden öğrencilerimizi bir araya getirerek şenlik havasında bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- "Çocuklara özgüven kazandırma adına biz bu faaliyeti gerçekleştirdik"

Diyadin ilçesinde imkanların sınırlı olduğunu ve bu etkinliklerle öğrencilerin kendilerini geliştirebildiğini anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar sadece Diyadin'de yaşamayacak, okumak ya da çalışmak için Türkiye'nin farklı illerine gittiklerinde kendilerini bu ülkenin bir değeri, parçası hissedecek. Aynı zamanda ülkenin geri kalan kısmından, farklı yerlerde yaşayan çocuklardan bir farkları olmadığını en az onlar kadar bu ülkenin değerlerine bağlı ve diğer çocuklar kadar kabiliyetli olduklarını da hissetmeleri adına kendilerine bir özgüven kazandırma adına faaliyeti gerçekleştirdik. Çocuklar kitap okuyarak kendilerini bir hayal dünyasına itecek, bu süreçte kişilikleri, karakterleri geliştirecek ve ileride ki yaşama kendilerini daha güçlü şekilde hazırlayacaklar."