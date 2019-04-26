Öğrenciler düş şenliğiyle doyasıya eğlendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde hayata geçirilen "Düş Yerinde Oku, Çiz ve Oyna Benimle" projesi kapsamında ilçe merkezinde bir araya gelen öğrenciler düzenlenen şenlikte eğlenceli anlar yaşadı.
Diyadin Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitim gören öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla "Düş Yerinde Oku, Çiz ve Oyna Benimle" projesini hayata geçirdi.
Köy ve ilçe merkezinden 450 öğrenciyi ilçe merkezinde bir araya getiren kaymakamlık, Türkiye Tenis Federasyonu koordinesinde Ağrı Gençlik Merkezi, Yeşilay ve Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanlıklarının desteğiyle şenlik düzenledi.
Diyadin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü salonundaki şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğretmenleri rehberliğinde köylerden ve şehir merkezinden servislerle etkinliğin yapılacağı salona getirilen 450 öğrenci, 3 gruba ayrılarak kitap okuyup, resim çizerek karşılıklı satranç oynadı.
Spor salonundaki etkinliklerin ardından ilçe stadyumunda devam eden şenlikte, öğrenciler Türk Kızılay ve Yeşilay gönüllüleriyle çuval ve halat yarışı oyunları oynadı. Yarışmalarda doyasıya eğlenen öğrencilere, Türk Kızılay gönüllülerince kek ve meyve suyu ikram edildi.
Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun katılım olan şenliğin oldukça renkli geçtiğini söyledi.
Öğrencilerin uzun zamandır kendilerini geliştirerek bu etkinliklere hazırlandığını dile getiren Öner, "Şenliği 450 öğrencimizle gerçekleştiriyoruz. Sadece ilçe merkezi değil bütün köylerimizden öğrencileri getirdik. Resim ve satranç dallarında başarı gösteren, kitap okumaktan haz duyan ve hayallerinin peşinde giden öğrencilerimizi bir araya getirerek şenlik havasında bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
- "Çocuklara özgüven kazandırma adına biz bu faaliyeti gerçekleştirdik"
Diyadin ilçesinde imkanların sınırlı olduğunu ve bu etkinliklerle öğrencilerin kendilerini geliştirebildiğini anlatan Öner, şöyle konuştu:
"Bu çocuklar sadece Diyadin'de yaşamayacak, okumak ya da çalışmak için Türkiye'nin farklı illerine gittiklerinde kendilerini bu ülkenin bir değeri, parçası hissedecek. Aynı zamanda ülkenin geri kalan kısmından, farklı yerlerde yaşayan çocuklardan bir farkları olmadığını en az onlar kadar bu ülkenin değerlerine bağlı ve diğer çocuklar kadar kabiliyetli olduklarını da hissetmeleri adına kendilerine bir özgüven kazandırma adına faaliyeti gerçekleştirdik. Çocuklar kitap okuyarak kendilerini bir hayal dünyasına itecek, bu süreçte kişilikleri, karakterleri geliştirecek ve ileride ki yaşama kendilerini daha güçlü şekilde hazırlayacaklar."
Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ise öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.
Öğrencilerden Rabia Çaylak da arkadaşıyla satranç oynadığını ve oldukça keyif aldıklarını ifade etti. Kaymakam Öner ve öğretmenlerine teşekkür eden Çaylak, "Sosyalleşmemiz açısından çok güzel etkinlik, çok eğleniyoruz. Burada arkadaşlar ediniyoruz. Köyden gelen arkadaşlarımız içinde güzel etkinlik oldu." dedi.
Şenliğe, Kaymakam Öner'in eşi Gülcihan Öner, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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