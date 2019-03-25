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Öğrenciler pazarda tezgah açıp, 2 durağa kitaplık yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lise öğrencilerinin pazarda tezgah açıp sebze satarak kazandıkları parayla iki otobüs durağına kurulan kitaplıklar, açıldı.

Öğrenciler pazarda tezgah açıp, 2 durağa kitaplık yaptırdı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lise öğrencilerinin pazarda tezgah açıp sebze satarak kazandıkları parayla iki otobüs durağına kurulan kitaplıklar, açıldı.
Manavgat'taki Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, iki otobüs durağına kitaplık kuruldu. Öğrencilerin pazarlarda tezgah açıp çeşitli sebzeler satarak elde ettikleri gelirle hazırladıkları kitaplıklar, Kaymakam Mustafa Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, okul yetkilileri ve öğrenciler tarafından hizmete açıldı. Kaymakam Yiğit ve İl Milli Eğitim Müdürü Sarıdemir, kitaplığa Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eserini koydu.
Kaymakam Mustafa Yiğit, gerçekleştirilen projenin önemli olduğunu belirterek, insanları okumaya teşvik etmek gerektiğini söyledi. Yeni Zelanda'daki hain terör eylemini hatırlatan Kaymakam Yiğit, "Orada bir cani Müslümanları katletti. Bazıları şunu soruyor; 'Bu insan bu kadar bizim tarihimizi biliyor da, bizim insanımız neden bilmiyor?' Bunun için okumak gerekiyor. Muhtemelen de o cani de çok okumuş ama kötü şeyler okumuş. Bir caniye dönüşmüş. Biz iyi şeyler okutalım. İyi insanlar yetiştirelim. Gençliğimiz örnek olsun, örnek insanlar yetişsin. Bu proje örnek bir proje olur kanaatindeyim. Türkiye genelinde yaygınlaşabilecek bir düşünce" dedi.
Kaymakam Mustafa Yiğit çabalarından dolayı öğrencileri de tebrik etti.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler pazarda tezgah açıp, 2 durağa kitaplık yaptırdıÖğrenciler pazarda tezgah açıp, 2 durağa kitaplık yaptırdıÖğrenciler pazarda tezgah açıp, 2 durağa kitaplık yaptırdı

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