Öğrenciler, teknolojiden uzak eğlenerek öğreniyor

Elazığ’da 8-14 yaş aralığındaki çocuklar, gençlik merkezinde teknolojiden uzak sosyal etkinliklere katılıp eğlenceli bir tatil geçiriyor.

Elazığ Gençlik Merkezi’nde 8-14 yaş aralığındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri yarı yıl tatilinde hem eğleniyorlar, hem de öğreniyorlar. Merkezde 9 gün süren programda çocuklara, eğitsel kültürel ve sportif anlamda aktiviteler yaptırılıyor. Bu sayede çocuklar günün 6 saatini teknolojiden uzak farklı etkinlikler yaparak geçirme fırsatı buluyor.

Merkezde gençler için sosyal ve sanatsal kültürel etkinliklerin yürütüldüğünü aktaran gençlik lideri Ferhat Kerem Çiçek, “Yaklaşık 10-12 okuldan gelen 8-14 yaş arası gençlerimizi burada yarı yıl programında ağırladık. Çeşitli sanatsal eğitsel zeka oyunları ve sportif faaliyetler ile onlarla güzel bir yarı yıl tatili geçirmeyi planlıyoruz. Gençler ve aileleri bu durumdan bil hassa memnun. Eğitim öğretim yılı içerisinde gençlerimizin biraz daha rehabilitasyon ihtiyacı doğuyor. Bu anlamda biz gençlerin sosyokültürel anlamda onların zeka gelişimine kişisel gelişimine katkı sağlamak için bir müfredat belirledik. Bu müfredatta onları düşünmeye sevk edecek aktivitelerin içerisine sokmuş bulunmaktayız" dedi.

Amaçlarının eğitim öğretim etütleri ve teknolojiden biraz uzaklaştırmak olduğuna da değinen Çiçek, "O teknolojik ortamlardan uzaklaştırmak kişisel ve zihinsel dünyalarına hayal dünyalarına hitap edecek çeşitli aktiviteler uyarladık. Bu oyunlar ile gelişim süreçlerini daha iyi tanımlayacaklarına inandık. Şuan hallerinden gayet memnunlar. Yaklaşık 5-6 saat teknolojiden uzak eğitsel ve geleneksel oyunlar ile kendilerini başka dünyada mutlu hissediyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Eren Kılıç, “Burada eğitsel zeka oyunları oynuyoruz. Şubat tatilinde burada vakit geçiriyoruz. Haftada 6 gün buradayız. Güzel eğlenceli hocalarımızı da seviyoruz. Spor dallarında da aktiviteler görüyoruz. Halat çekme satranç gibi etkinlikler yapıyoruz. Kitap okuma saatlerimiz var. Getirdiğimiz beslenmeleri burada yiyoruz. Şubat tatilim güzel geçiyor. Müzik resim bağlama gibi aktivitelerde de bulunuyoruz. Sabah saat 10’da geliyoruz, saat 15.30 gibi eve gidiyoruz” diye konuştu.

İlkokul öğrencilerinden Sueda Torğut ise, “Burada güzel arkadaşlıklar edindik. Başka okuldan gelen arkadaşlarımızla arkadaşlık bağları kurduk. Evde boş zaman geçirmek yerine burada eğleniyoruz. Zeka oyunları ve belirli hareketlerde yapıyoruz. Eğlenirken başka okuldan gelen arkadaşlarımızla da kaynaşıyoruz. Zeka oyunları ile kendimizi geliştiriyoruz. Farklı faklı oyunlar oynuyoruz. Kitap okuyoruz, masa tenisi oynuyoruz. Hareketli oyunlarla çok eğleniyoruz. Güzel vakit geçiriyorum. Evde boş zaman geçirmektense burada daha güzel vakit geçiriyorum” diyerek düşüncelerini aktardı.