Öğrencilerden 100. yıla özel koreografi

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla Suşehri ilçesinde 650 öğrenci "4 Eylül 100. Yıl" koreografisi yaptı.
Suşehri İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Nadir Çaldıran, İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerden oluşan 650 kişi ile ilçe stadyumunda "4 Eylül 100. Yıl" yazısı oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü beğeni aldı.
Çaldıran, güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, koreografide görev alan öğrencilere teşekkür etti.
Çalışmaların 3 gün sürdüğünü dile getiren Çaldıran, "Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinliklerine bizlerin de bir katkısı olmasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
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