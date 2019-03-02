Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli mektup

Tokat'ın Erbaa ilçesinde lise öğrencileri, askerlere duydukları minneti anlattıkları mektup yazdı.

Erbaa Merkez Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, babası Siirt'in Pervari ilçesinde görevli olan Yaren Taşdan'ın baba özlemini dile getirmek ve diğer Mehmetçiklere moral vermek amacıyla askerlere mektup yazıp zarfın içine de mendil koydu.

Okuldaki 60 öğrencinin katıldığı etkinlikte üzerinde "yaşasın askerler" yazan mendillerle mektubun bulunduğu zarflar, önümüzdeki günlerde Siirt'e gönderilecek.

Edebiyat öğretmeni Günay Uysal, AA muhabirine, öğrencilerinden Yaren Taşdan'ın babasının Pervari'de görev yapması dolayısıyla oradaki askerlere moral vermek istediklerini söyledi.

Türk askerlerine, yanlarında olduklarını ve onlara minnet duyduklarını belirtmek istediklerini dile getiren Uysal, "Okulumuzdaki bir diğer edebiyat öğretmenimiz Abdullah Telli ile iki sınıfımızda bu kapsamda mektuplar yazıldı. Zarfın içine de mendil koyarak Pervari'ye göndereceğiz." dedi.

Öğrencilerden Büşra Hanife Konyar da mektubunda askerlere ne kadar mert, ne kadar şanlı ve ne kadar vatan aşkıyla dolu olduklarını yazdığını anlatarak, "Askerler sayesinde buralarda rahat rahat durduğumuzu biliyoruz. Bu mektup ve mendillerle askerlerimize minnettarlığımızı dile getirdik." ifadesini kullandı.

