Öğrencilerden Türkçe kullanımı için kısa film

Sosyal medyada Türkçe'nin daha düzgün kullanılması, özentiden kaçınılması ve Türkçe'ye sahip çıkılması için bu çalışmayı yaptıklarını belirten Bilaloğlu, "Dil, bir milleti millet yapan ön büyük değerlerin başında yer alıyor. Kendi dilimize sahip çıkmalıyız. Nasıl ülkemizin geleceği çocuklarımızsa dilimizin de geleceğini koruyacak olan çocuklarımızın kendisi. Katkısı olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Okul müdürü Engin Bilaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmayı yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Okulun konferans salonunu kendi imkanlarıyla stüdyoya çeviren öğretmen ve öğrenciler, Türkçe kullanımının artması için kamu spotu formatında işaret diliyle çektikleri videonun televizyon kanallarında yayınlanmasını ve sosyal medyada paylaşılmasını amaçlıyor.

Özellikle sosyal medyada artan yabancı kelime kullanımının azalması için video çekmeye karar veren Ertuğrul Gazi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Elif Alp ve öğrencileri, "Ne mutlu Türkçe konuşana" sloganını belirledi.

EMRE AYVAZ - Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Türkçe kelime kullanımının artmasını sağlamak ve her kesime ulaşmak amacıyla işaret diliyle kısa film çekti.

- "Her şeyi okulumuz şartlarında kendi çabalarımızla yaptık"

Türkçe öğretmeni Elif Alp de gelişen teknolojiyle beraber yabancı kelimenin arttığını dile getirdi.

Gerek sosyal medyada gerek iş hayatında yabancı kelime kullanma özentiliğinin başladığını belirten Alp, bunu gördükçe çok büyük rahatsızlık duyduğunu, Türkçe öğretmeni olarak bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğünü anlattı.

Alp, öğrencileriyle bu konuda fikir paylaşımında bulunduğunu ve daha sonra kamu spotu formatında bir çalışma yaptıklarını belirterek, televizyonlarda yayınlanmasını ve sosyal medyada herkesin paylaşmasını beklediklerini söyledi.

Filmi "Ne mutlu Türkçe konuşana" sloganıyla çektiklerini dile getiren Alp, "Bu sloganımızın amacı herkes etiket sayesinde bir yazı, fotoğraf paylaşacak ve sosyal medyada böyle bir akım olması. Bu sayede insanlarda duyarlılığın olmasını istiyoruz, Türkçe kelime kullanımı konusunda duyarlılık kazanmasını istiyoruz çünkü bir kültürü ve toplumu oluşturan en önemli unsurlardan biri dildir. Dil giderse kültürümüz, geleneğimiz, varlığımız gider. Türkçe diline gerçekten özenmiyoruz. Bir yabancı kelime duyduğumuzda popüler olmak ve elit görünmek adına yabancı kelime kullanıyoruz ama bunun elitlikle hiçbir alakası yok. İş hayatın da yine popüler olma adına yabancı kelime kullanılıyor. Biz bunlara tamamen karşıyız." ifadelerini kullandı.