Öğrencilerden “Yemen’e Sessiz Kalma” kampanyasına destek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, biriktirdikleri harçlıkları ile “Yemen’e Sessiz Kalma” kampanyasına destek olan öğrencileri kabul etti.

Özel bir eğitim kurumunda eğitim gören öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) hesaplarına yatırdıkları 57 bin TL tutarındaki yardımın dekontunu takdim ettiler. Erbaş, kabul ettiği öğrencilere teşekkür belgesi ve imzaladığı TDV’nin bağış makbuzunu verdi. Erbaş, öğrencilere “Yemen’e Sessiz Kalma” kampanyasına göstermiş oldukları duyarlılıkları için teşekkür etti. İnancı, mezhebi ne olursa olsun zulme maruz kalan insanların yanında yer almak gerektiğini ifade eden Erbaş, “Çünkü bizim dinimiz bunu emrediyor. İnsanların, özellikle çocukların büyük bir zulme uğraması bizim yüreğimizi acıtıyor, kalbimizi sızlatıyor. Sizlerin, çocuklarımızın, gençlerimizin bunun bilincinde olması da bizi memnun ediyor, sevindiriyor” dedi.

“Çocuklarımız, gençlerimiz gelecekte güzel işler yapacaklar. Şimdiden işi sıkı tutmaları gerekir” diyen Erbaş, şöyle devam etti:

“Her şeyden önce biz ahlaklı insan olacağız. Peygamber Efendimiz, mizanda en ağır gelecek amel güzel ahlaktır buyuruyor. Eğer ahlakımız güzel olursa mesleğimiz ne olursa olsun ahlakımız mesleğimize yansır. Öğretmen olursak, ahlaklı bir öğretmen öğrencisine rol model olur, öğrencisi de onun gibi olmak ister. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan görevlilerimiz, hocalarımız bunları anlatıyor. Ahlak çok önemli, bizim milletimizin tüm mensuplarının bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyoruz. İnşallah bu duyarlılık daha da artacak, devam edecek. Millet olarak en önemli hasletimiz, edepli, ahlaklı, inancına ve değerlerine bağlı, vatanını, milletini, ezanını, bayrağını seven bir nesil, bir gençlik, bir millet olmamızdır. Millet olarak bu çizgide yürümeye devam edeceğiz. Sizler de bu şekilde olmak için gayret eden gençler olacaksınız inşallah.”

Kabulde öğrenciler Yemen’de yaşanan insanlık dramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini Prof. Dr. Erbaş ile paylaştı.



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