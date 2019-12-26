Öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan İngiliz kadın öğretmenin davası

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de özel bir anaokulunda, 4 yaşındaki kız öğrenci E.K.’ye 2019’un ocak ayında cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan firari sanık İngiliz kadın öğretmen Rebecca Kate R.’nin (49) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada E.K.’nin tedavisini yapan psikoloğun, çocuğun "Akut stres bozukluğu" yaşadığına dair hazırladığı rapor okundu. Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Rebecca Kate R'nin avukatının, müvekkilinin savunmasının yurtdışında alınması talebini reddetti. Annesi, çocuğu İngilizce küfür edince, öğretmeninden şüphelenmiş ve emniyete suç duyurusunda bulunmuştu. Emniyette ifade veren Rebecca Kate R. ise suçlamaları reddederek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve yurt dışına çıkış yapmıştı. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen ikinci duruşmada mağdur çocuk E.K.’nin annesi, babası ve taraf avukatları katılırken, sanık Rebecca Kate R. yurtdışında olduğu için duruşmada yer almadı. Mahkeme başkanı, sanık Rebecca Kate R.’nin hakkında yakalama emrinin henüz infaz edilmediğini ve okul müdürlüğünden gelen yazıda sınıflarda kamera bulunmadığını bildirdi.

YABANCI MAHKEMEDE SAVUNMA YAPMA TALEBİ REDDEDİLDİ Ailenin avukatı Sıddık Murat Matur, E.K.’nin tedavisini yapan uzman psikolog Ceyda Yılmaz Çetin’in hazırladığı raporu mahkemeye sundu. E.K.’nin yaşadığı olayların çocukta travmatik stres tepkileri yarattığını, yaşananlardan olumsuz etkilendiği belirtildi. Raporda E.K.’nin akut stres bozukluğu yaşadığı da aktarıldı. Sanık avukatı ise, müvekkilinin yurtdışında olması nedeniyle oradaki bir mahkemede savunmasının alınmasını talep ederek, yakalama emrinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın ceza miktarını göz önüne alarak sanık avukatının talebini reddetti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. İDDİANAMEDEN Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rebecca Kate R. hakkında “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “Basit yaralama” ve “Hakaret” suçlarından 5 yıl 9 aydan, 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı görevsizlik nedeniyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Bakırköy 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Rebecca Kate R. hakkında yakalama kararı çıkardı.