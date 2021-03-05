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Öğretmen atamaları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?

05.03.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Öğretmen atamaları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?

Bakanlığın açıkladığı 20 bin öğretmen ataması için birçok öğretmen nefeslerini tuttu. Heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan 20 bin öğretmen ataması haberi üzerine öğretmenler arama motorları üzerinden “Öğretmen atamaları ne zaman?”, “2021 öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?” sorularını araştırmaya başladı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda açıklama yaptı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 20 bin atama müjdesi, devlet kadrosunda çalışmak isteyen öğretmenler için büyük merak konusu oldu. Konu hakkındaki araştırmalar iyice arttı. Öğretmenler aldıkları puana göre gitmek istedikleri bölgeyi seçerek tercihte bulunacak. Peki öğretmen atamaları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama kontenjanları belirlendi mi?

2021 öğretmen atamaları ne zaman?

Öğretmenlerin büyük bir merakla beklediği öğretmen atamaları ile ilgili açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Türkiye’yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız.” açıklamalarında bulunmuştu.

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Öğretmen atamaları hangi branşta olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuştu. “Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum” açıklamasında bulundu. Ek olarak, “Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi gerekiyor. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımı açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa, bunu paylaşırdık.” Açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması Ziya Selçuk
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