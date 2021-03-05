Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 20 bin atama müjdesi, devlet kadrosunda çalışmak isteyen öğretmenler için büyük merak konusu oldu. Konu hakkındaki araştırmalar iyice arttı. Öğretmenler aldıkları puana göre gitmek istedikleri bölgeyi seçerek tercihte bulunacak. Peki öğretmen atamaları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama kontenjanları belirlendi mi?

2021 öğretmen atamaları ne zaman?

Öğretmenlerin büyük bir merakla beklediği öğretmen atamaları ile ilgili açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Türkiye’yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız.” açıklamalarında bulunmuştu.