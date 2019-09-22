BURCU ÇALIK- Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir ilkokul öğretmeninin öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmek üzere başlattığı "Özel Yetenekli Öğrenciler için Özel Adımlar" projesiyle üç yıllık sürede 37 öğrenci, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) seçildi. Öğretmen Veysel Kul, üç yıl önce müdür yardımcısı olarak atandığı Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulunda bazı öğrencilerinin çeşitli dallarda özel yeteneklerinin bulunduğunu fark etti. Buna karşın hem çocuklar hem de ailelerinin özel yetenekli çocukların eğitim aldığı BİLSEM'lerden haberdar olmadığını öğrenen Kul, öğrencilerindeki ışığın solup gitmemesi için "Özel Yetenekliler için Özel Adımlar" projesini başlattı. Proje kapsamında öğrencilere yönelik yetenek taramalarından ailelerin bilgilendirilmesine kadar birçok çalışmayı yürüten öğretmen Kul'un bu emekleri üç yıllık sürede meyvelerini verdi. Daha önce BİLSEM'li tek bir öğrencisi bile bulunmayan Erbaa Fevzi Çakmak İlkokulunda tam 37 öğrencinin üstün yetenekli olduğu saptandı. Öğrenciler BİLSEM'lerde yeteneklerine uygun alanlarda eğitimler almaya başladı.

"Özel Yetenekliler için Özel Adımlar" projesinin sağladığı kazanımları AA muhabirine anlatan Veysel Kul, "2016'da okula müdür yardımcısı olarak atandığımda okuldaki öğrenci profilinin iyi ve çocukların okula başlarkenki hazır bulunuşluklarının yüksek olduğunu gözlemledim. Ancak okulda ve ilçemizde üstün yetenekli BİLSEM öğrencileri yoktu. Bunun sebeplerini araştırıp çözüm yolları bulmaya çalıştık. Bir öğrencinin kabiliyetini, yeteneğini rastgele keşfetmeye bırakmamak için kolları sıvayıp bu projeyi başlattım." dedi. - "Ailelerin önyargılarını kırmak kolay olmadı" Projeyle özel yetenekli çocukları sınıf ortamında keşfettiklerini ve BİLSEM'lere yönlendirdiklerini belirten Kul, üç yıl süresince sınıf ortamında kendi hazırladığı soru tipleri, ilgi ve beceri testlerini çocuklara uyguladığını, böylelikle farklı bakış açıları ve öğrenme stilleri olan çocukların keşfedildiğini söyledi. Bu süreçte velilerle görüşüldüğünü, onlara ücretsiz servisler tahsis ederek BİLSEM'leri ziyaret ettiklerini ve BİLSEM yetkililerinin de okulda bilgilendirmeler yaptığını aktaran Kul, sözlerini şöyle sürdürdü: