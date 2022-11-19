HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öğretmenler Günü ne zaman kutlanıyor, bu yıl hangi güne denk geliyor? 2022 Öğretmenler Günü tarihi!

Öğretmenler Günü ne zaman kutlanıyor, bu yıl hangi güne denk geliyor? 2022 Öğretmenler Günü tarihi!

19.11.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler Günü için geri sayım devam ediyor. Ülkemizde 1981 yılından bu yana her sene kutlanan bu özel günde öğrenciler öğretmenlerine günün anlam ve önemine uygun hediyeler alıyor. Öğretmenler Günü Türkiye'de her yıl 24 Kasım’da kutlanıyor. Peki, Öğretmenler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte Öğretmenler Günü tarihi ve ayrıntılar...

Öğretmenler Günü ne zaman kutlanıyor, bu yıl hangi güne denk geliyor? 2022 Öğretmenler Günü tarihi!

Öğretmenler Günü tarihi Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, öğrenci ve veliler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bu sene de Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım'da kutlanacak. Öğrenciler okullarda öğretmenlerini kutlarken çok sayıda vatandaş da kendileri üzerinde emeği olan eğitimcilere yönelik sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunacak. İşte Öğretmenler Günü tarihi ve detaylar...

2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR, HANGİ GÜN?

Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım'da kutlanacak.

Öğretmenler Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN VE NASIL İLAN EDİLDİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı Bakan Koca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı
Saldırı sonrası telefoncuda buluşmuşlar!Saldırı sonrası telefoncuda buluşmuşlar!
Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulunduSabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü öğretmenler günü hangi gün öğretmenler günü ne zaman

En Çok Okunan Haberler

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı

MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı

Mahallenin kâbusu oldu! "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var"

Mahallenin kâbusu oldu! "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Sevgilisiyle gittiği mekanda başka bir kadını öptü!

Sevgilisiyle gittiği mekanda başka bir kadını öptü!

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.