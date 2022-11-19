Öğretmenler Günü ne zaman kutlanıyor, bu yıl hangi güne denk geliyor? 2022 Öğretmenler Günü tarihi!

Öğretmenler Günü tarihi Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, öğrenci ve veliler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bu sene de Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım'da kutlanacak. Öğrenciler okullarda öğretmenlerini kutlarken çok sayıda vatandaş da kendileri üzerinde emeği olan eğitimcilere yönelik sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunacak. İşte Öğretmenler Günü tarihi ve detaylar...

2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR, HANGİ GÜN?

Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi 24 Kasım'da kutlanacak.

Öğretmenler Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN VE NASIL İLAN EDİLDİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

